等了3年 中年妹成功捐腎給哥哥

腎臟移植前手術前的哥哥Tony(右)、妹妹Nancy(左)留影。（齊先生提供）

腎臟等移植手術十分重要，可以挽救一個人的生命。但是器官移植需求大，供應少，有時要等10年、20年之久，很多病人都「等不起」。南加州居民David齊有一對兒女，在大兒子Tony需要腎臟移植時，小女兒Nancy毫不猶豫要把自己的腎捐給哥哥。

妹妹本以為可以很快救哥哥於水火之中，沒想到事情竟一波三折，又碰上新冠疫疫情，就像與時間賽跑，不過，幸運地終於在上月底完成移植手術。

齊先生表示，兄妹兩人都50歲上下，哥哥Tony近幾年身體不太好，血壓高、有糖尿病，導致腎出現問題。早在三年前，醫師就表示Tony需要進行腎臟的移植。然而器官移植手術因為種種原因，大多要等十年以上，這令齊先生和太太心急不已。幸好妹妹Nancy在聽到哥哥需要腎移植時，毫不猶豫表示要捐腎給哥哥，Nancy覺得這是「順理成章」，她沒有一點猶豫。

然而事情並沒有預期中那麼順利。Nancy在做檢查時，發現她腎有一小塊瘜肉，因無法檢測到瘜肉是否為良性，醫生建議觀察一年再看。一年後，醫師還是拿不準，表示還要再等一年。就這樣一拖再拖，三年過去了。

齊先生說，這三年間全家人都很灰心，主要是Tony的身體狀況令人擔憂。他說，三年前醫生診斷Tony需要腎移植時，就表示如果不能移植，「短則五年，長則十年就會走掉」。而這三年間Tony需要洗腎，一周三次。洗腎是將血液抽出體外，清洗後再輸回腎部，如此循環。齊先生說，洗腎用的針頭比一般針大得多，洗腎次數多了，Tony手臂上血管突起，齊先生很心疼。

三年間對於Tony來說也很擔憂，Nancy常常會安慰哥哥。齊先生說，Nancy一直心態很好，三年間捐腎給哥哥的決心一直沒有變過，期間還安慰哥哥，為他加油打氣。

就這樣來到2020年，竟遇到疫情爆發。對於Tony能否進行腎移植手術，齊先生更是沒抱什麼希望。沒想到2021年1月底，醫師終於表示可以做腎移植手術。全家人都很興奮。齊先生回憶說，手術那天，兄妹倆一起被推進手術室。太太期間很擔心，曾感歎就這麼兩個孩子還一起進手術室，「開膛破肚」，說著就紅了眼眶。

手術很順利。Nancy術後第二天就回到家中靜養。而Tony術後住院了三天就可以出院，但出院後還需頻繁到醫院進行復建和檢查。因為住家在橙縣，路途遙遠，Tony術後行動不便，齊先生和太太決定在洛杉磯加大附近租房子接送兒子Tony到醫院檢查。

截至發稿時間，齊先生和家人都已經回到家中。Tony恢復得也很不錯。

齊先生說，兄妹二人的感情深厚，從來沒有看過兩人因為什麼事情大吵。齊先生和太太都是自台灣移民 來美，兩個孩子也是在台灣出生。齊先生在36歲時移民加拿大，住了八年，後來再移民來美國 。從台灣移民加拿大時，兩個孩子一個六歲一個九歲，剛開始兄妹倆英文都不好，兩人就相互幫助，妹妹在學校還替哥哥打抱不平。後來到了美國，哥哥畢業後賺錢幫助妹妹繳學費，還幫助妹妹做功課。兄妹倆一路相互扶持，陪伴至今。