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洛市警員情人節惡搞 引用佛洛伊德「你讓我無法呼吸」

記者李雪／綜合報導
佛洛伊德去年被警方跪殺。(圖片取自NBC）
佛洛伊德去年被警方跪殺。(圖片取自NBC）

洛杉磯警察局（LAPD）發起內部調查，針對警局內部流傳一張將佛洛伊德（George Floyd）的照片惡搞成情人節風格照片的事件。佛洛伊德於去年5月31日，被明尼阿波利斯市的警察跪在脖子上致死，據悉他死前曾說「你讓我無法呼吸」（You take my breath away）。

據洛杉磯時報報導，洛市警局局長摩爾Michel Moore表示被投訴的相關警員，將在15日接受訊問。

記者、政治評論員和激進主義者Jasmyne Cannick於13日在推特上曝光了一封電子郵件，看起來顯示其中的照片以及社交媒體上的帖子，可能來自洛市警局的海港巡邏分局。

「我只是通過一連串命令，收到了關於某個部門成員在不適當的在線帖子上產生的投訴的消息」，港口巡邏隊隊長Jay Mastick表示，「這個帖子以情人節的形式描繪了佛洛伊德，標題是『你讓我無法呼吸』」。「局長摩爾對此職位感到厭惡，並指示發起一個部門投訴。...內容不當的郵件也可能導致紀律處分。我們要求在網上發言時保持專業精神，採取謹慎的克制，因為這最終將反映您和您在部門的職位」。

警局官員13日表示，尚未能證實這一爭議消息有「實際發布在任何工作場所」。該局在推特上說，「我們發現了圖片明顯存在，並指示命令對其進行調查」。

佛洛伊德 警察 洛杉磯

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