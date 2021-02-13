就算玫瑰漲兩成 情人節照過

聖蓋博桔梗花坊的店員整理鮮花，準備迎接14日的情人節買花人潮。（David楊提供）

情人節在農曆大年初一之後接踵而來，雖然疫情 中的玫瑰花一束難求，價格跳漲，但聖蓋博 谷華人社區今年的情人節，溫馨與溫度都不遜往年。

玫瑰花幾乎是情人節的同名詞。持續一年的新冠疫情讓不少花店倒閉關門，一些玫瑰花大型種植場，也因不堪各種成本價格上漲的壓力而減少產量。業者表示，今年很多玫瑰花都是從中南美洲進口的，美國 本土種植的玫瑰花，少之又少，因此今年誰能拿到玫瑰花，送花人一定誠意和心思滿滿。

「今年情人節期間的玫瑰花價格比去年起碼上漲20%以上」，聖蓋博桔梗花坊老闆David楊表示，他經營花店30多年，「今年情人節是第一次要早早去排長隊購買玫瑰花，因爲鮮花太少」。他表示，疫情導致消費市場萎縮，人手減少，加上人工、電力和運輸等成本大大增加，美國本土的玫瑰花種植業在過去一年大大縮水，目前美國市場的玫瑰花主要從瓜地馬拉和哥倫比亞進口。瓜地馬拉玫瑰花種植工人每月工資為200美元左右，加上當地充足的陽光和肥沃的火山土，玫瑰花又大又美，價格實惠。

「價格跳漲是一個原因，疫情改變人們工作形態也是一個原因」，David楊表示，今年情人節的熱度從農曆大年除夕就開始升溫，14日將達到頂峰。不過與這些年相比，今年情人節的鮮花訂單只有往年的三分之一左右，「大家不到辦公室上班，訂單直線下降」。他笑言，周五的訂單最多，因爲那天辦公室有人，幾乎都是直接送到辦公場所的訂單。周末沒有了「面子工程」，訂單驟減，情人節送禮和消費變得更加實惠，很多大訂單也變成了小訂單。

「大家的消費習慣這一年確實改變不少」，農夫市場Trader Joe's格蘭杜拉分店店員表示，考慮到不少民眾在過去一年的工作和生活變化，因此今年的鮮花花束的設計都更爲樸實，盡量減少大家經濟壓力。一些單色小朵玫瑰花定價都在15元以下，有的甚至只有五元，讓大家都能夠表達對愛人的心意。他們這些天每天上市將近300束情人節鮮花，幾乎天天銷售一空。

「這場疫情讓人的想法更加實在」，從戀愛開始到有孩子之後，每年情人節都給太太送禮物的周先生表示，太太早就跟他說，今年不要任何禮物，買花買禮物的錢讓全家好好吃一頓。太太的體貼讓他更感糾結，疫情期間兩個孩子改在家中上網課，太太除了上班還要管理孩子，前所未有的辛苦，送上更多的玫瑰花和禮物都不足表達自己的感激和愛意。