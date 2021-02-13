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川普獲無罪 立即批政治復仇 麥康諾稱不等於寬恕暴亂

川普無罪！煽動暴亂 參院57票贊成定罪未跨門檻

華人看川普彈劾案審判：跳出黨派侷限美國才能長治久安

記者王全秀子／洛杉磯報導
1月6日大批暴民攻擊國會，被控幕後主使的川普13日判無罪。(美聯社)
1月6日大批暴民攻擊國會，被控幕後主使的川普13日判無罪。(美聯社)

聯邦參議院13日以57對43 票判定，川普被控煽動群眾攻擊國會的罪名不成立，第二次彈劾案結束。華人社區看法分歧，有民選官員認為，審判川普彈劾案應該跳出黨派侷限，國家才能長治久安；但有挺川者認為，川普被控的罪名是無稽之談。

聖蓋博華裔市議員丁言愉認為，彈劾不應該成為黨派之爭，撇開川普是一名前任總統，即便是一個普通人，煽動群眾攻擊國會是否有罪？他認為，在法律面前人人平等，不能因為卸任總統職位就可以不再追究了。有一種聲音認為，川普已經不在位了，不應該再計較，或是不應判罪了。但丁言愉認為，暫且不說川普曾經是總統，即便是普通民選官員，如果有罪，即使不在位了也還是會判有罪。他認為，在美國民主體制下，兩黨之爭很正常，但有些事情應該站在國家利益的高度來評判，跳出黨派立場的侷限，才能維護美國的長治久安。

曾任老布希總統政府中小企業管理委員會顧問、政府與亞裔社區協調委員的方光慶表示，目前只有七名共和黨參議員投票認為川普有罪，「而事實上遠遠不止」。因為當初川普表示初選完畢後要退出共和黨，並且可能成立另外一個組織，導致很多共和黨人擔懮分裂。其主因是川普背後有很多支持他的大金主，原本有很多共和黨人要倒戈，但如今考慮到黨的團結就放棄了。因此，她對川普被控煽動群眾攻擊國會、但獲無罪判決感到些許失望。

不過她相信，即便川普目前放棄組黨，但後續也會有其他動作，就算他自己不再出來競選，也有可能想要自己的女兒、女婿或是兒子，走到幕前參加競選。

方光慶還提到「匿名者Q」（QAnon），這個組織是2017年成立的，宗旨是要激起白人危機感，製造種族分裂，以及幫助川普總統競選連任。該組織得到基督徒總會的支持，「其實就是利用宗教製造矛盾」。方光慶表示，雖然她是一名「忠誠的共和黨人」，但從頭到尾都不支持川普，非常不欣賞這個人，因為川普從來只考慮自己的利益，而不是以民眾福祉為主。

不過也有挺川華人民眾表示，「川普被控煽動群眾攻擊國會，簡直是無稽之談」。當時國會被攻擊時，川普的社交媒體被禁，沒有證據顯示川普煽動民眾，反而他公開發言讓大家保持冷靜。他認為，民主黨人的做法有些欺人，對前總統安上一個莫須有的罪名窮追猛打，一定要給他的政治生涯抹上一個污點。他認為川普根本就沒有煽動民眾。

川普 共和黨 彈劾

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