春節送暖 核桃學區華裔家長會新年團拜暨謝師宴

核桃谷聯合學區Suzanne華裔家長會農曆大年初一舉辦新年團拜暨謝師宴，感謝教師們在疫情期間的付出並祝福新年。（左起）活動召集人許書怡、劉筱青、職員、副校長 Mr Spinogatti 、校長 Dr Smith、越劇名演員陳奕鍇、學區教委 Layla ，Abou-Talet、學區教委佟儀、龔忠恕、項紅英、林燕。（家長會提供）

核桃學區 Suzanne初中華裔家長會大年初一線下線上舉辦農曆中國新年團拜和謝師宴，家長們出錢出力出時間和節目，感謝疫情 期間老師們更多的付出和貢獻，送上春節暖暖的祝福和衷心的感謝。

大年初一上午，Suzanne初中家長會的義工們冒雨來到學校，送上從貴婦人糕點店預定的30個餐盒和飲料。Suzanne初中校長Amy Smith開心代表教職員接受家長們送出的Chili’s 、Pieology和Panera等餐廳共70張禮卡。核桃谷聯合學區教委Layla Abou-Taleb和佟儀向華人 家長會的義工們頒發獎狀，感謝他們多年來致力於促進學區與華人社區的良好關係。兩位教委和校長還特別為華人學生和家長現場錄製的新年祝福小視頻，讓未能出席的家長和學生們如臨現場。

活動召集人許書怡表示，今年因爲疫情關係，華人家長會傳統的謝師宴首次改爲線上和線下結合進行。為不影響學校，只有少數義工代表到學校表達謝意，全程帶口罩和保持距離。她表示，校長和教委們的祝福視頻當天稍後放到300多人的家長群，大家都非常開心。她表示，去年3月疫情爆發之後，學校關閉改爲網課遠程學習，孩子們不容易，教師們克服教學壓力和挑戰，準備了多種教材和方法來提高孩子們的學習興趣，難能可貴。

許書怡特別感謝義工團隊對今年謝師宴的鼎力支持，雖然不能聚集在一起舉辦大型活動，但家長們很快捐助了3200多元，出錢出力，贈送藝術品，有的家長還親自表演越劇節目。此前，華人家長和學生們還穿著中國傳統節慶服裝，提早錄製了對老師們的新年問候和祝福，向師長們拜年，場面溫馨感人。