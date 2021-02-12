華人打工族 過年五味雜陳

家庭旅館內景。（本報記者攝影）

每年到了華人傳統春節，在南加州華人家庭旅館 的房客們心情都很複雜。這些房客絕大多數都是自中國 大陸飄洋過海赴美打工，自嘲為「洋民工」，有人打算大年夜時，自己叫一份外賣獨自吃，就算是年夜飯了。

他們在異國他鄉無法與國內親人一起慶祝春節，通過微信向家鄉親友拜年報平安。由於疫情 ，不少人失業蝸居在家庭旅館。有人說，往年春節會與三兩好友到餐廳喝點小酒，聚一聚吹吹牛。疫情發生後，只能獨自在家庭旅館過年，好的房東會和房客吃一頓餃子、炒幾個菜，就算過年了。

蒙特利公園市華人稱作「丁胖子廣場」附近一棟集合公寓，這裡部分單位被用來提供家庭旅館住宿。其中一間在二樓家庭旅館，門口一名中年房客邊吸菸邊觀看中國電視劇。他說，對於過年，已經很久沒有這個概念了。一方面在美國過年氣氛不濃，二來過年也沒有大講究。對於他們這些打工族來說，無所謂過不過年，與平時沒有什麼兩樣。尤其疫情發生，都不敢與他人接觸，擔心感染病毒，心情不好，更別提過年了。

另一名樓下的年長房客表示，較比其他單身房客相比，他比較幸運。太太、兒子都在美國。但說到過年還是覺得氣氛不足。他目前失業在家，疫情發生前在中餐館做幫廚。往年春節期間餐館一樣很忙，可現在餐館僅提供外賣，生意清淡不少。

一名年輕房客坐在門前椅子上抽菸，自稱中國北方人。他說，因疫情沒有工作，哪兒都不會去，也不會為過年準備什麼，與平時一樣。一位房東模樣的中年人表示，沒有計畫與房客們一起包餃子過年，大家都各過各的。

夏威夷超市附近一個家庭旅館女房客Gina說，疫情發生前，她從事月嫂工作，現在已經失業很長時間。房東大姐準備與房客一起包餃子過年，實際上每年都這樣。她說房東對這些房客很好，房租也一直維持沒有調漲。Gina表示，會向中國家鄉親屬拜年，但不會說自己目前的失業處境，擔心親屬瞧不起。希望年後盡快找到工作。若無法找到月嫂工作，做住家保母也行。相對於能找到工作，過不過年不太重要。

聖谷東區羅蘭岡一家庭旅館房客郭約翰表示，他從事房屋裝修，現在也在失業。若沒有發生疫情，他會選擇返回中國與家人過春節，但現在打消了這個想法。他會從餐館訂個外賣，就當作春節年夜飯了。