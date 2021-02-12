我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

耶魯命案死者未婚妻 與MIT嫌犯合影曝光 警：不排除有過戀情

莫德納加速疫苗供應！原本每瓶裝10劑 將增至14劑

華人打工族 過年五味雜陳

本報記者／洛杉磯報導
家庭旅館內景。（本報記者攝影）
家庭旅館內景。（本報記者攝影）

每年到了華人傳統春節，在南加州華人家庭旅館的房客們心情都很複雜。這些房客絕大多數都是自中國大陸飄洋過海赴美打工，自嘲為「洋民工」，有人打算大年夜時，自己叫一份外賣獨自吃，就算是年夜飯了。

他們在異國他鄉無法與國內親人一起慶祝春節，通過微信向家鄉親友拜年報平安。由於疫情，不少人失業蝸居在家庭旅館。有人說，往年春節會與三兩好友到餐廳喝點小酒，聚一聚吹吹牛。疫情發生後，只能獨自在家庭旅館過年，好的房東會和房客吃一頓餃子、炒幾個菜，就算過年了。

蒙特利公園市華人稱作「丁胖子廣場」附近一棟集合公寓，這裡部分單位被用來提供家庭旅館住宿。其中一間在二樓家庭旅館，門口一名中年房客邊吸菸邊觀看中國電視劇。他說，對於過年，已經很久沒有這個概念了。一方面在美國過年氣氛不濃，二來過年也沒有大講究。對於他們這些打工族來說，無所謂過不過年，與平時沒有什麼兩樣。尤其疫情發生，都不敢與他人接觸，擔心感染病毒，心情不好，更別提過年了。

另一名樓下的年長房客表示，較比其他單身房客相比，他比較幸運。太太、兒子都在美國。但說到過年還是覺得氣氛不足。他目前失業在家，疫情發生前在中餐館做幫廚。往年春節期間餐館一樣很忙，可現在餐館僅提供外賣，生意清淡不少。

一名年輕房客坐在門前椅子上抽菸，自稱中國北方人。他說，因疫情沒有工作，哪兒都不會去，也不會為過年準備什麼，與平時一樣。一位房東模樣的中年人表示，沒有計畫與房客們一起包餃子過年，大家都各過各的。

夏威夷超市附近一個家庭旅館女房客Gina說，疫情發生前，她從事月嫂工作，現在已經失業很長時間。房東大姐準備與房客一起包餃子過年，實際上每年都這樣。她說房東對這些房客很好，房租也一直維持沒有調漲。Gina表示，會向中國家鄉親屬拜年，但不會說自己目前的失業處境，擔心親屬瞧不起。希望年後盡快找到工作。若無法找到月嫂工作，做住家保母也行。相對於能找到工作，過不過年不太重要。

聖谷東區羅蘭岡一家庭旅館房客郭約翰表示，他從事房屋裝修，現在也在失業。若沒有發生疫情，他會選擇返回中國與家人過春節，但現在打消了這個想法。他會從餐館訂個外賣，就當作春節年夜飯了。

蒙市一棟集合公寓集中很多家庭旅館。（本報記者／攝影）
蒙市一棟集合公寓集中很多家庭旅館。（本報記者／攝影）

疫情 旅館 中國

上一則

影╱讚！兩企業利用大年初一送午餐給600多名醫護人員

延伸閱讀

換盛裝迎新年 蕭邦腕表女性最愛

換盛裝迎新年 蕭邦腕表女性最愛
Lotus通暢型智能衛生座 新春大特價

Lotus通暢型智能衛生座 新春大特價
線上春晚、講座 南加華人社團春節活動多

線上春晚、講座 南加華人社團春節活動多
金城銀行高利定存 慶羅蘭岡分行開幕

金城銀行高利定存 慶羅蘭岡分行開幕
老讀者話心聲／陳正治：訂閱逾40年 報導公正

老讀者話心聲／陳正治：訂閱逾40年 報導公正
鄔西普醫師呼籲 善用流感/肺炎疫苗

鄔西普醫師呼籲 善用流感/肺炎疫苗

熱門新聞

這位没戴口罩的女子卻叫她們「滾回中國」。（Instagram截圖）

就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國

2021-02-08 20:12
Krystal Whipple（左）開車殘忍壓死美甲店經理Nguyen（右）。（檢方圖片）

為逃35美元竟奪一命！ 美甲店亞裔女撞死案兇手終獲刑

2021-02-08 21:49
南加現在已開放給65歲以上的人接種疫苗。（讀者提供）

原來打疫苗要「靠關係」？ 不符資格者就是這樣接種的

2021-02-07 18:55
近來越來越多的民眾接種新冠疫苗，一些人並出現了副作用。（美聯社）

小心有些止痛藥和新冠疫苗同用 會出現「免疫抑制」

2021-02-07 20:22
小西貢新年花市，今年人氣雖不如往年，但新增不少華人商家地攤，還是吸引不少人氣。（記者楊青／攝影）

門市冷清 華人轉戰地攤經濟

2021-02-07 00:01
洛杉磯市白天發生街頭野蠻搶刼案，場面震撼。（LAPD提供）

洛杉磯市街頭白天野蠻搶劫案 警公布錄影緝兇

2021-02-06 19:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
10州要求「享白卡福利者」要工作 傳拜登將撤銷此規定

10州要求「享白卡福利者」要工作 傳拜登將撤銷此規定
耶魯華生命案 嫌犯車行騙走SUV 曾躺後座試能否睡覺

耶魯華生命案 嫌犯車行騙走SUV 曾躺後座試能否睡覺
前美駐聯合國大使海理：過去不該聽川普的

前美駐聯合國大使海理：過去不該聽川普的
拜登偕第一夫人 影片賀新春：歧視亞太裔和仇恨犯罪 是美國汙點

拜登偕第一夫人 影片賀新春：歧視亞太裔和仇恨犯罪 是美國汙點
德州80偷渡客受困油罐車 打911求救：氧氣快耗盡

德州80偷渡客受困油罐車 打911求救：氧氣快耗盡