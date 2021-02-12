我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登偕第一夫人 拍攝影片賀農曆新年

拜習通話 習近平想要的拜登都難給

打完兩針新冠疫苗無反應擔心沒抗體 專家說可以這麼做

記者謝雨珊／洛杉磯報導
有一批群眾打完兩針後幾乎沒什麼反應，副作用小造成「恐慌」。（路透）
有一批群眾打完兩針後幾乎沒什麼反應，副作用小造成「恐慌」。（路透）

新冠疫苗正在全美各州積極施打中，針對疫苗的副作用也是眾說紛紜。近期有不少網友常在社群媒體上分享施打疫苗後的反應，其中多數沒染疫的民眾，打完第一劑後的副作用較小，打完第二劑後的反應較大。而有一批群眾打完兩針後幾乎沒有什麼反應，並因副作用小引起「恐慌」，擔心疫苗在體內沒有效用。

流行病學專家表示，反應小也是反應，完全沒有反應才可能需要擔心。如果不確定是否有產生抗體，建議民眾在打完兩針後，隔兩周去檢測抗體，抗體檢測便宜又快速。

張女士不久前剛打完第二劑莫德納（Moderna）疫苗，在打之前聽到許多有關副作用的事宜，原以為打完第二劑後，身體會出現強烈反應，但過了一天始終沒有太大反應，令她納悶，擔心接種後無大反應是「不正常」。她於是到處詢問他人打完疫苗之後的狀況，感嘆打完疫苗後「有反應擔心，沒反應也擔心」。

醫界人士指出，打疫苗的原理是欺騙人體，使其認為自己遭到病毒入侵，開始對病毒防禦，副作用被認為是身體防禦反應的一部分。

流行病學醫師黃重德表示，打疫苗之後的不適感是因人而異，接種後副作用不強，不代表疫苗無效用。 根據數據統計，80%的民眾在打完疫苗後出現副作用，剩下20%則無副作用，且其中大概有5%民眾的身體沒有產生抗體。

但他指出，疫苗打完完全無痛感且沒有反應，這種情況不多見。建議打完兩針後若是完全沒有副作用，可以隔兩周去接受抗體檢測，若發現身體沒有產生抗體，建議可以再接種一次。

另也有人分享經驗說，打完輝瑞（Pfizer）疫苗第一劑，三周後做抗體檢測，報告卻顯示體內無抗體，因此懷疑疫苗的真實效用。黃重德表示，數據顯示打完第一劑後，大約有50%民眾的身體無抗體，建議打完兩劑之後，隔兩周後再做抗體檢測，否則將浪費一筆開銷。

到底打完兩針後，什麼時候才可以感到安心？黃重德說，疫苗施打後大約在第十天，抗體開始在體內產生保護作用；隔三周至四周左右，抗體保護作用達高潮。民眾在打完第二劑兩周後即可安心。

根據聯邦疾病防治中心（CDC），疫苗需要幾天到幾周時間才能發展出免疫反應；施打第二劑輝瑞疫苗通常要一周後才會達到95%有效，施打第二劑莫德納疫苗一般要等到兩周後才達到94%有效。不過前幾天CDC頒布新規說，接種完兩針後的民眾得繼續遵守防疫政策，但倘若接觸了染疫者，則不需隔離。黃重德認為，說是這樣說，建議接種後的民眾還是謹慎小心，以防萬一。

疫苗 檢測 社群媒體

上一則

疫情下迎春節 華人超市人潮洶湧 有些年貨賣到斷貨

下一則

加州非營利組織教導家長如何陪同孩子過農曆新年

延伸閱讀

美買6億劑疫苗 足夠3億人接種…普通民眾4月就能打了

美買6億劑疫苗 足夠3億人接種…普通民眾4月就能打了
灣區CVS藥局 可登記預約接種疫苗

灣區CVS藥局 可登記預約接種疫苗
聖縣增開免預約疫苗接種點 提供疫情嚴重區足夠注射機會

聖縣增開免預約疫苗接種點 提供疫情嚴重區足夠注射機會
宣稱染疫比打疫苗安全 小羅伯特甘迺迪被踢出Instagram

宣稱染疫比打疫苗安全 小羅伯特甘迺迪被踢出Instagram
疫苗靈活策略 提高全民接種率

疫苗靈活策略 提高全民接種率
貝賽設臨時接種點 500劑預約2小時搶完

貝賽設臨時接種點 500劑預約2小時搶完

熱門新聞

這位没戴口罩的女子卻叫她們「滾回中國」。（Instagram截圖）

就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國

2021-02-08 20:12
Krystal Whipple（左）開車殘忍壓死美甲店經理Nguyen（右）。（檢方圖片）

為逃35美元竟奪一命！ 美甲店亞裔女撞死案兇手終獲刑

2021-02-08 21:49
南加現在已開放給65歲以上的人接種疫苗。（讀者提供）

原來打疫苗要「靠關係」？ 不符資格者就是這樣接種的

2021-02-07 18:55
近來越來越多的民眾接種新冠疫苗，一些人並出現了副作用。（美聯社）

小心有些止痛藥和新冠疫苗同用 會出現「免疫抑制」

2021-02-07 20:22
小西貢新年花市，今年人氣雖不如往年，但新增不少華人商家地攤，還是吸引不少人氣。（記者楊青／攝影）

門市冷清 華人轉戰地攤經濟

2021-02-07 00:01
洛杉磯市白天發生街頭野蠻搶刼案，場面震撼。（LAPD提供）

洛杉磯市街頭白天野蠻搶劫案 警公布錄影緝兇

2021-02-06 19:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
公路結冰 德州逾130車連環撞 6死逾百傷 車禍現場綿延1.5哩

公路結冰 德州逾130車連環撞 6死逾百傷 車禍現場綿延1.5哩
耶魯華生命案 嫌犯車行騙走SUV 曾躺後座試能否睡覺

耶魯華生命案 嫌犯車行騙走SUV 曾躺後座試能否睡覺
前美駐聯合國大使海理：過去不該聽川普的

前美駐聯合國大使海理：過去不該聽川普的
華郵：拜登將取消使用白卡福利工作規定

華郵：拜登將取消使用白卡福利工作規定
德州80偷渡客受困油罐車 打911求救：氧氣快耗盡

德州80偷渡客受困油罐車 打911求救：氧氣快耗盡