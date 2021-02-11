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亞裔家長常採威脅、謾罵教育 長期恐造成子女心理問題

記者謝雨珊／洛杉磯報導
KACIE Strategies舉辦圓桌會議，針對如何給予受虐兒童幫助進行探討。（線上截圖）
KACIE Strategies舉辦圓桌會議，針對如何給予受虐兒童幫助進行探討。（線上截圖）

亞裔家長經常採用「威脅、謾罵」等高壓手段教育孩子，然而這些手段容易造成孩子出現心理壓力及問題，也可能被視為「虐待」兒童。十分關注兒童受虐服務的KACIE Strategies，11日舉辦圓桌會議，探討如何給予受虐兒童幫助。

到底何為虐童？專家稱肢體虐待、肢體性虐待、情緒虐待、冷暴力等都是虐待兒童的方式。Michi Fu說，孩子被虐待長期造成的影響，通常包括焦慮、不自信、排斥社交、難建立信任關係等心理問題，也可能出現厭食症或暴食症、睡眠困難、酗酒等行為。

為華裔虐童心理學家的Michi Fu指出，各族裔有不同的教育方法及禁忌話題，尤其亞裔子女多是在「嚴厲」環境下成長，多數不被鼓勵表達情緒，也被教育不隨便信任他人等，碰到「虎媽」的子女更是經常在「批評」聲中長大。以上種種的情緒虐待，容易造成孩子長期帶有心理陰影，嚴重者可能出現心理問題。

倘若虐待孩子的是自家父母，孩子將活得相當煎熬，苦楚無處訴說； 建議家長自覺自省，給予孩子正向鼓勵及協助。在亞裔文化中，多數人著重於指責孩子的不是，反而不敢指責大人的教育方式，Michi Fu認為這是值得大家去探討及省思的。

KACIE Strategies負責人Cindy Shin長期受虐，她感觸良多地說，從小不被家人鼓勵表達情緒，很多話也不敢跟父母說，日後累積了不少心理問題。期盼透過平台提高大家對「虐童」的意識，多關懷孩子的心理層面。

根據數據，去年洛市受虐兒童案例超過300件、兒童性虐待案例超過200件。洛杉磯市檢察長富爾（Mike Feuer）受邀出席，說明目前洛市提供的虐童關懷服務等。每當有孩子親眼目睹槍擊案或經歷性虐待等，政府單位將派專員到社區，提供孩童免費心理諮商服務，關懷被虐孩童的身心健康。專員也時常進入校園，教育教職人員如何讀懂兒童被虐的行為，適當即時給予兒童協助。

華裔虐童心理學家Michi Fu。（線上截圖）
華裔虐童心理學家Michi Fu。（線上截圖）
洛杉磯市檢察長富爾（Mike Feuer）。（線上截圖）
洛杉磯市檢察長富爾（Mike Feuer）。（線上截圖）

教育 亞裔 洛杉磯

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