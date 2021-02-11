我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美首波緬甸制裁名單 軍政府領導人代理總統上榜

拜登：跟習近平講了兩小時電話 相談甚歡

遭射殺非裔家屬提告洛縣府 索賠數千萬元

洛杉磯訊
非裔受害者Dijon Kizzee。（臉書截圖）
非裔受害者Dijon Kizzee。（臉書截圖）

29歲非裔青年柯茲（Dijon Kizzee）2020年8月遭洛杉磯縣警員射殺，受害者家屬委託律師11日向洛杉磯縣府提告，索賠數千萬元。

據相關法律文件，原告律師包括民權律師Ben Crump，指出因本案對受害人父親造成嚴重和實質傷害，索賠2500萬至3500萬元。同時由於本案發生是出於故意或過失，並使原告經濟狀況及財產蒙受重大損失，索賠1000萬元。

訴狀對洛杉磯縣府有多項指控，其中包括未能適當培訓涉案執勤警員，而受害者生前行為，沒有任何理由導致警方施加不合理武力。

受害者柯茲於2020年8月31日，在洛杉磯南部縣屬地Westmont被兩名巡邏警員攔截，阻止柯茲騎腳踏車在東110th街在錯誤線道騎行。警方表示，柯茲拒絕配合警方命令，並拋棄腳踏車，並在衣服內藏匿槍枝逃跑躲避警方追蹤。不久柯茲在109th街被警方攔阻，警方試圖將其拘捕。

警方承認，柯茲在與警方對峙時，已放下武器，但在與警員衝突時，將槍收起，並舉槍指向警員，於是警方向柯茲開火，射擊達19次。

柯茲的律師譴責警方的射殺行為，並堅持柯茲並無射擊警方意圖，而柯茲倒地後仍遭警方連續射擊。2020年9月，原告律師Carl Douglas表示，通過獨立屍檢，確定柯茲被擊中15槍，而且當時並未馬上死亡，當他在地上中槍身體痛苦扭曲時，警方仍舊開槍。這起槍擊事件發生後，引發當地一系列抗議活動。

洛杉磯 非裔 槍擊

上一則

南加橙縣海岸社區學院兩名學生疑似服藥過量身亡

延伸閱讀

來自香港 CBP截獲山寨名牌香水 市值近37萬美元

來自香港 CBP截獲山寨名牌香水 市值近37萬美元
洛縣接種疫苗 擴大至教師

洛縣接種疫苗 擴大至教師
世報慶45周年 訂報送超值禮品

世報慶45周年 訂報送超值禮品
新冠實驗室測試誤差 弊端多

新冠實驗室測試誤差 弊端多
駐洛杉磯經文處 2．12、2．15放假

駐洛杉磯經文處 2．12、2．15放假
雕龍詩社新春詩會 線上朗誦饗宴

雕龍詩社新春詩會 線上朗誦饗宴

熱門新聞

這位没戴口罩的女子卻叫她們「滾回中國」。（Instagram截圖）

就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國

2021-02-08 20:12
Krystal Whipple（左）開車殘忍壓死美甲店經理Nguyen（右）。（檢方圖片）

為逃35美元竟奪一命！ 美甲店亞裔女撞死案兇手終獲刑

2021-02-08 21:49
南加現在已開放給65歲以上的人接種疫苗。（讀者提供）

原來打疫苗要「靠關係」？ 不符資格者就是這樣接種的

2021-02-07 18:55
近來越來越多的民眾接種新冠疫苗，一些人並出現了副作用。（美聯社）

小心有些止痛藥和新冠疫苗同用 會出現「免疫抑制」

2021-02-07 20:22
南加一家超市內景。（檔案圖）

19塊「英雄薪水」太過分！ 超市業者協會告上法庭

2021-02-04 14:02
小西貢新年花市，今年人氣雖不如往年，但新增不少華人商家地攤，還是吸引不少人氣。（記者楊青／攝影）

門市冷清 華人轉戰地攤經濟

2021-02-07 00:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
12歲失聯華童找到了！地鐵站棲身多天

12歲失聯華童找到了！地鐵站棲身多天
偷車攜槍 MIT博士生遭搜捕…涉耶魯華生命案 潘勤軒「極其危險」

偷車攜槍 MIT博士生遭搜捕…涉耶魯華生命案 潘勤軒「極其危險」
CDC新研究：戴兩個口罩更有效 阻隔率達95%

CDC新研究：戴兩個口罩更有效 阻隔率達95%
舊金山怎麼了？ 治安壞到連偵探也遇死刼

舊金山怎麼了？ 治安壞到連偵探也遇死刼

年夜飯太簡約讓媳婦滿腹委屈 網友怒了：想吃就自己來

年夜飯太簡約讓媳婦滿腹委屈 網友怒了：想吃就自己來