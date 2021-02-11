遭射殺非裔家屬提告洛縣府 索賠數千萬元

非裔受害者Dijon Kizzee。（臉書截圖）

29歲非裔 青年柯茲（Dijon Kizzee）2020年8月遭洛杉磯 縣警員射殺，受害者家屬委託律師11日向洛杉磯縣府提告，索賠數千萬元。

據相關法律文件，原告律師包括民權律師Ben Crump，指出因本案對受害人父親造成嚴重和實質傷害，索賠2500萬至3500萬元。同時由於本案發生是出於故意或過失，並使原告經濟狀況及財產蒙受重大損失，索賠1000萬元。

訴狀對洛杉磯縣府有多項指控，其中包括未能適當培訓涉案執勤警員，而受害者生前行為，沒有任何理由導致警方施加不合理武力。

受害者柯茲於2020年8月31日，在洛杉磯南部縣屬地Westmont被兩名巡邏警員攔截，阻止柯茲騎腳踏車在東110th街在錯誤線道騎行。警方表示，柯茲拒絕配合警方命令，並拋棄腳踏車，並在衣服內藏匿槍枝逃跑躲避警方追蹤。不久柯茲在109th街被警方攔阻，警方試圖將其拘捕。

警方承認，柯茲在與警方對峙時，已放下武器，但在與警員衝突時，將槍收起，並舉槍指向警員，於是警方向柯茲開火，射擊達19次。

柯茲的律師譴責警方的射殺行為，並堅持柯茲並無射擊警方意圖，而柯茲倒地後仍遭警方連續射擊。2020年9月，原告律師Carl Douglas表示，通過獨立屍檢，確定柯茲被擊中15槍，而且當時並未馬上死亡，當他在地上中槍身體痛苦扭曲時，警方仍舊開槍。這起槍擊 事件發生後，引發當地一系列抗議活動。