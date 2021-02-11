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南加橙縣6000劑新冠疫苗原說作廢 還好是虛驚一場

橙縣訊
輝瑞疫苗開始接種前， 須在室溫下完全融化。（檔案圖）
輝瑞疫苗開始接種前， 須在室溫下完全融化。（檔案圖）

南加橙縣衛生局10日虛驚一場，因為報告說約6000劑輝瑞新冠病毒疫苗，可能在南橙縣阿里沙維埃荷（Aliso Viejo）的創價大學（Soka University）疫苗接種點因製冷故障，導致全部失效。所幸幾個小時後，消息證實這些疫苗仍然可以使用。

橙縣政府執行長（CEO）Frank Kim表示，輝瑞疫苗必須放入專用的冷櫃中，然後轉移到冰箱開始解凍。下一步是開始接種前，使其在室溫下完全融化。疫苗應在解凍至室溫後的六個小時內使用。目前受影響的疫苗尚未完全解凍，可在下一次使用，希望在未來兩天內使用這些疫苗。

Frank Kim表示，10日凌晨4時30分上班的藥劑師在準備疫苗的過程中，發現冰箱出現故障，且沒有在特定要求的溫度範圍內運行。因此放在冰箱中的疫苗被放在一旁，採用其他未受影響的疫苗給10日預約的民眾接種。隨後輝瑞公司告知橙縣官員，這些被影響的疫苗仍然可使用。而為了安全起見，橙縣剛購買了新冰箱。

他表示，橙縣10日報告的新冠確診和住院人數都在朝正確方向發展。不過要等一個星期才能看到超級碗引發的影響，因為超級碗導致社區聚會增加。

疫苗 橙縣 南加

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