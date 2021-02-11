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來自香港 CBP截獲山寨名牌香水 市值近37萬美元

洛杉磯訊
CBP官員查獲一批來自香港的假冒名牌香水Dior。（CBP提供）
CBP官員查獲一批來自香港的假冒名牌香水Dior。（CBP提供）

洛杉磯／長堤（LA / LB）港的美國海關與邊境保護局（CBP）官員，最近查獲一批來自香港的假冒名牌香水，預估零售價（MSRP）總值超過36萬6000美元。

稍早海關官員檢查了一批大約1000個紙箱，這些紙箱上印有香港進口手機配件的標籤。但在檢查過程中發現，其中80多個紙箱內實際上裝著仿造香水，侵犯了一些著名公司的知識產權，如Dior、Chanel、Paco Rabanne。

CBP大宗銷售商品（CPMM）中心的進口專家判定，這些仿冒香水侵犯了各種商標權，違反美國法律。僅此一批，CBP共緝獲了3738瓶假香水。

CBP洛杉磯運作辦公室主任Carlos C. Martel說， CBP至關重要的使命之一是促進合法貿易，保護美國消費者免受危險產品的侵害，並為美國企業創造一個公平的競爭環境。因此，保護美國消費者免受與假冒香水有關的潛在損害，保護了合法企業的知識產權，實現了我們的使命。

CBP每年緝獲從各國進口的數百萬件假冒商品，保護美國企業和消費者。 這些仿冒品有許多構成健康和安全隱患，並侵犯了各種商標，其中可能包括系列產品，例如智能手機和相關配件、電子產品、服裝、鞋子、化妝品和高端奢侈品。

CBP官員查獲一批來自香港的假冒名牌香水Chanel。（CBP提供）
CBP官員查獲一批來自香港的假冒名牌香水Chanel。（CBP提供）

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