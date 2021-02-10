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洛縣每周被苛扣的工資達2800萬 縣警局成立小組調查

【洛杉磯訊】
洛杉磯縣警局局長維拉紐瓦。（維拉紐瓦推特）
洛杉磯縣警局局長維拉紐瓦。（維拉紐瓦推特）

洛杉磯縣警局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）10日宣布將成立特別工作小組，調查洛縣工資苛扣（wage theft）案件。該類案件在非法移民和必要行業員工中尤為普遍。

特別工作小組將與加州勞工委員會和洛杉磯縣移民事務部門合作，打擊洛縣境內的工資苛扣事件。維拉紐瓦稱，洛縣境內每周被苛扣的工資數額達2800萬元。他說，部門將先培訓警員上報此類案件，再轉交特別犯罪事務局調查。之後將轉交由加州勞工委員會或洛杉磯縣地區檢察長辦公室起訴。

維拉紐瓦說，如果一老闆被發現拖欠員工工資，洛縣警局將出動執行法官的判決令。洛杉磯縣是全美工資苛扣最嚴重的地區之一，工資苛扣比任何其他盜竊罪加起來都多，「作為洛縣警局一員，我相信我們可以做出改變，那些低收入群體連吃飯都困難。」

維拉紐瓦敦促民眾舉報工資苛扣的行為，不管是否有合法美國身分。他說，目前全球正在經歷瘟疫，經濟下行，洛杉磯縣有最龐大的無證移民群體，他們活在陰暗裡，被雇主盜竊工資。維拉紐瓦強調，「移民身分不是一個問題。」

洛杉磯縣移民事務局還會為受害者提供經濟和社區援助。

加州勞工委員會的Lilia Garcia表示，警員協助從雇主那裡收取拖欠的工資很重要。因為很多案件中，即使法官判了雇主應該賠付工資，仍有很多雇主拒絕支付。

洛杉磯 非法移民 洛縣

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