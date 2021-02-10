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四部台灣短片入選2021美國大壩短片電影節

洛杉磯訊
入圍美國大壩短片電影節的短片Hope。（網址https://2021-dsff-screenings.eventive.org/films?search=taiwan下載）
入圍美國大壩短片電影節的短片Hope。（網址https://2021-dsff-screenings.eventive.org/films?search=taiwan下載）

2021年美國大壩短片電影節將於2月11日至15日以線上形式舉辦，台灣共有四支短片入選本屆電影節，將與其他各國短片一同於動畫、劇情片及國際影片單元進行線上隨選放映，觀看範圍涵蓋全美，映後座談不受限於地理區域，全球均可觀看。歡迎觀眾踴躍觀影。

這四支短片包括可愛玩具兔找尋騎士的《抓牢牢》(Catch Your Heart!，導演楊宛靜)、孤單小生物希望交朋友的《Hope》(Chui Yu-chieh等五位導演)、描述青年與失聰母親準備參加舞蹈比賽的《美麗人生》(CODA，導演李湘郡)、呈現生命之舞的《Nothing to Hide》(Ke Ming-yan等兩位導演)。

美國大壩短片電影節是內華達州極富盛名之電影節，創辦於2005年，每年2月在美國內華達州著名的胡佛水壩(Hoover Dam)座落地巨岩市舉行，歷年來聚集來自世界各地之影人，已放映2千多部獨具特色之獨立短片，經FilmFreeway列為世界9000多個電影節及競賽之前1%。

2021年將放映超過160部短片，推出動畫、喜劇、紀錄片、劇情片、恐怖片、國際影片、浪漫愛情、音樂錄影帶、內華達單元、科幻片及地下電影等25個主題單元，透過Eventive平台線上隨選售票放映，並舉辦免費映後座談，相關訊息請上網查詢(影片資訊https://2021-dsff-screenings.eventive.org/films?search=taiwan；映後座談資訊https://watch.eventive.org/2021-dsff-screenings/live)。

電影 導演 美國

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