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影╱全美知名癌症中心擴建 病房容量擴大三倍

記者丁曙／杜瓦堤報導
希望城癌症中心「希望村旅館」9日舉行封頂儀式，工人最後一遍在屋頂鋪設水泥。（City of Hope）
希望城癌症中心「希望村旅館」9日舉行封頂儀式，工人最後一遍在屋頂鋪設水泥。（City of Hope）

世界著名的「希望城」（City of Hope）癌症研究與治療中心，9日在杜瓦堤（Duarte）主院區內為新建的「希望村旅館」（Hope Village）舉行封頂儀式（topping off）。該棟五層大樓擁有 147個房間，提供正在療養或需要長期治療的患者使用，使醫院接納病患的能力擴大三倍。該旅館預計今年下半年開業，也是該醫院發展史上的一座里程碑。

影音來源：City of Hope

新旅館面積約10萬8000平方英尺，附加9000平方英尺覆蓋式戶外空間。每間客房都有室內洗衣房和小廚房並配有電視。此外，還將設有四套貴賓房，一個提供全方位服務的餐廳、健身中心以及多個可欣賞聖蓋博山脈美景的公共區域。旅館配套設施還有咖啡廳、以患者為主的健康和美容精品店、療養花園，以及小型健身和水療護理設施等。但這些便利設施僅適用於「希望城」患者，不向公眾或員工開放。

在封頂儀式上，建築工人為「希望村旅館」屋頂鋪設一層混凝土，標誌著這棟10萬8000平方英尺的酒店結構已經完成。同時，客房內部裝修以及屋頂和外部粉刷的初期施工階段也已開始，包括9000平方英尺帶有頂棚的戶外空間。

「希望城」院長卡利基里（Michael Caligiuri）醫生指出，希望村旅館落成後，將使醫院區內的病房數量增加三倍以上，為接納更多患者提供了空間以及提升了管理住院需求的能力。「希望村旅館」將會改善病患護理模式的關鍵部分，有效地將患者從住院部轉移到門診部，並且最終返回家中。

「希望村旅館」主要為「希望城」內正在接受治療或剛剛完成治療的患者提供服務，還將為護理人員、家庭成員和支持網絡提供服務。住在「希望村旅館」的病人，可以便捷地獲得希望城醫療中心的服務和後續護理。

此外，國際醫學中心也將在「希望村」設立辦事處，接待國外患者和協調護理。旅館的少量房間將用於接待來訪的國內外醫療專業人員、學者、貴賓，以及與希望城開展業務的個人。

「希望村旅館」是「希望城」杜瓦堤主院區10億元擴建計劃的一部分，也是新建七個項目中的第三個。該項目取代了以前的簡易住宅區「牧師村」（Parsons Village），該建築已從2019年9月開始拆除。

施工中的希望城癌症中心「希望村旅館」。（City of Hope）
施工中的希望城癌症中心「希望村旅館」。（City of Hope）
希望城癌症中心「希望村旅館」初具規模。（City of Hope）
希望城癌症中心「希望村旅館」初具規模。（City of Hope）
希望城癌症中心「希望村旅館」落成藍圖。（City of Hope）
希望城癌症中心「希望村旅館」落成藍圖。（City of Hope）

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