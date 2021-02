影╱全美知名癌症中心擴建 病房容量擴大三倍

希望城癌症中心「希望村旅館」9日舉行封頂儀式,工人最後一遍在屋頂鋪設水泥。(City of Hope)

世界著名的「希望城」(City of Hope)癌症 研究與治療中心,9日在杜瓦堤(Duarte)主院區內為新建的「希望村旅館 」(Hope Village)舉行封頂儀式(topping off)。該棟五層大樓擁有 147個房間,提供正在療養或需要長期治療的患者使用,使醫院接納病患的能力擴大三倍。該旅館預計今年下半年開業,也是該醫院發展史上的一座里程碑。

影音來源:City of Hope

新旅館面積約10萬8000平方英尺,附加9000平方英尺覆蓋式戶外空間。每間客房都有室內洗衣房和小廚房並配有電視。此外,還將設有四套貴賓房,一個提供全方位服務的餐廳、健身 中心以及多個可欣賞聖蓋博山脈美景的公共區域。旅館配套設施還有咖啡廳、以患者為主的健康和美容精品店、療養花園,以及小型健身和水療護理設施等。但這些便利設施僅適用於「希望城」患者,不向公眾或員工開放。

在封頂儀式上,建築工人為「希望村旅館」屋頂鋪設一層混凝土,標誌著這棟10萬8000平方英尺的酒店結構已經完成。同時,客房內部裝修以及屋頂和外部粉刷的初期施工階段也已開始,包括9000平方英尺帶有頂棚的戶外空間。

「希望城」院長卡利基里(Michael Caligiuri)醫生指出,希望村旅館落成後,將使醫院區內的病房數量增加三倍以上,為接納更多患者提供了空間以及提升了管理住院需求的能力。「希望村旅館」將會改善病患護理模式的關鍵部分,有效地將患者從住院部轉移到門診部,並且最終返回家中。

「希望村旅館」主要為「希望城」內正在接受治療或剛剛完成治療的患者提供服務,還將為護理人員、家庭成員和支持網絡提供服務。住在「希望村旅館」的病人,可以便捷地獲得希望城醫療中心的服務和後續護理。

此外,國際醫學中心也將在「希望村」設立辦事處,接待國外患者和協調護理。旅館的少量房間將用於接待來訪的國內外醫療專業人員、學者、貴賓,以及與希望城開展業務的個人。

「希望村旅館」是「希望城」杜瓦堤主院區10億元擴建計劃的一部分,也是新建七個項目中的第三個。該項目取代了以前的簡易住宅區「牧師村」(Parsons Village),該建築已從2019年9月開始拆除。