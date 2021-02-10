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洛縣華人密集區打造遊民住所 選擇克萊蒙和波莫那起跑

洛杉磯訊
克萊蒙和波莫那打造可負擔住房獲得州政府經費。（取自聖蓋博谷區域住房信託基金網站）
克萊蒙和波莫那打造可負擔住房獲得州政府經費。（取自聖蓋博谷區域住房信託基金網站）

加州政府10日宣布，將替克萊蒙（Claremont）和波莫那（Pomona）的可負擔住房開發項目提供100萬元經費。新設立的聖蓋博谷地區住房信託基金，將與州政府撥款匹配經費，以完成項目預算，以便兩個住房開發項目能在今年如期開工建設。

華人密集的聖蓋博谷設立了聖蓋博谷區域住房信託基金（San Gabriel Valley Regional Housing Trust），這是一個聯合政府的機構，致力於為極低、非常低和低收入家庭，以及聖谷地區無家可歸者的住房規劃和建設提供資金。

基金委員會主席暨克萊蒙市議員Jare Leano表示，為脆弱的家庭和個人提供住房，對改變生活並為他們創造更光明的未來至關重要。 同時他們感謝獲得州政府經費，證明區域合作對於確保為聖谷地區的可負擔住房項目提供資金支持至關重要。

計劃在波莫那佔地1.5英畝的空地打造的「West Mission Apartments」項目，其中包括40戶家庭可負擔住房，六戶退伍軍人和十戶無家可歸家庭住房，以及5400平方英尺的社區服務中心，包括一個大型多功能室以及辦公室和會議室。戶外設施將包括兒童遊樂場，社區花園，健身區，狗公園和公共廣場，該項目計劃於春季開工。

位於克萊蒙的建案計劃建造一個15個單元組成的住房項目，為低收入和無家可歸的老年人提供服務，並為TriCity心理健康客戶預留至少八個單元。預計將於今年夏天開建，預計入住日期為明年夏天。

低收入 聖蓋博 加州

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