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律師辜負法律從業者的道德 詐騙至少450萬元

記者李雪／綜合報導
現年46歲的Derek Jones正等待在洛杉磯出庭。（Pixabay）
現年46歲的Derek Jones正等待在洛杉磯出庭。（Pixabay）

洛杉磯縣有名的富人城市、聖瑪利諾市（San Marino）一名律師9日因欺詐指控被捕，他被指控謊稱有房地產投資機會，騙取了至少450萬元，使投資者以為他似乎控制了土地，但其實沒有。

據美聯社報導，現年46歲的Derek Jones正等待在洛杉磯出庭。而據紐約聯邦法院的一份起訴書，他被指控犯有電匯欺詐和嚴重的身份盜竊行為。目前尚不清楚誰將代表他辯護。

檢方表示，Jones經常作虛假的口頭和書面陳述，誘使受害者在他聲稱自己在華盛頓州控制的土地上投資「度假村」。他還向一位投資者發送一份偽造後的銀行對帳單，顯示帳戶餘額超過700萬元，但其帳戶實際負餘額約268元。

當局說，Jones在2012至2019年的七年期間犯下這些罪行，把騙得的錢花在私人開支上，包括私立學校學費，或將這些錢轉入自己或親戚的賬戶後，還清了一些投資者。

曼哈頓聯邦檢察官Audrey Strauss在聲明中說，「據稱，Derek Jones不但辜負了法律從業者的要求，還對投資者撒謊，並騙取了他們數百萬元」。聯邦調查局助理局長William F. Sweeney Jr.則表示，「不幸的是，投資欺詐計畫太普遍了。我們也努力將肇事者繩之以法」。

投資 洛杉磯 紐約

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