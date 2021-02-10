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參與虐待和折磨少女到不成人形 被告待判刑時突然死亡

記者楊青／安那罕綜合報導
洛縣檢察長辦公室成功起訴被告。（洛縣檢察長辦公室臉書下載）
洛縣檢察長辦公室成功起訴被告。（洛縣檢察長辦公室臉書下載）

橙縣安那罕（Anaheim）一名因幫助友人虐待和折磨家中15歲青少年，被判有罪正等待法庭判刑的婦女，上周末突然死亡，目前法庭暫未公佈其死因。

Delores Annett Porter在2020年11月5日與其他三名被告，一起被陪審團裁定三項控罪成立，之前一直在等待法官量刑。但上周五，該名61歲的被告突然死亡，死因暫時不詳。

與Delores Annett Porter一起被判有罪的包括受害人41歲的父親Louis Hill，受害人59歲的繼外祖母Yulonda Parker，受害人42歲的繼母Shalonda Hill。三人將於今年3月19日由橙縣高等法院法官Gregg Prickett量刑。

根據法庭文件，Delores Annett Porter等四人在2018年期間對一名15歲的女孩進行長期的非人折磨和虐待。橙縣地檢署發言人Kimberly Edds表示，這名少女的牙齒被打斷，鼻子骨折，手臂留下傷痕，折磨先後長達六個月。這名少女不得不借用拐杖走路，最後甚至嚴重到不得不住院治療。

當她去醫院時，虐待事件才被曝光。受害人告訴醫生她是如何受傷的。根據警方調查，女孩被用鎚子、別針、椅子等虐待。

受害人的父親被判虐待未成年孩子，並用酷刑造成未成年人身體重大傷害重罪成立，面臨11年四個月至終身監禁刑期。受害人的繼外祖母被判虐待未成年孩子，並用酷刑造成未成年人身體重大傷害，以及三項使用致命武器攻擊等多項重罪成立，面臨16年四個月至終身監禁刑期。

橙縣

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