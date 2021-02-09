過年身上錢多？ 非洲裔團伙 曼哈頓下城專搶華人

非洲裔嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)

曼哈頓華埠下東城市警七分局轄區近日發生多起重竊案，接連發生的三起案件受害者皆為華人 ，非洲裔嫌犯從其身上搶奪財物後逃離現場；警方提醒民眾，農曆新年降至，針對華裔 受害者的案件增多，因為嫌犯熟知華人有可能攜帶更多值錢物品，成為容易下手的目標。

警方表示，三起案件分別發生在1月17、19日及24日的下午時分，案發地點涉及東河公園(East River Park)、東豪斯頓街(East Houston St.)以及Corlears Hook Park，三名受害者的年齡也從71歲、52歲和23歲不等。

警方稱，他們均是站在原地撥打電話時因沒有留意周圍情況遭有組織的多名嫌犯搶奪財物，而嫌犯的年齡據受害者藐視也只有十幾歲或20歲出頭，所幸無人因案件受傷。

每年農曆新年前後，針對華裔受害者的案件增多，警方表示，是因為許多人看準了平時就喜攜帶現金、首飾的華人，因這一節日的傳統習俗或將攜帶更多值錢物品，而成為更容易下手的目標。

警方提示民眾，最近外出時需時刻留意周圍情況，且屋外或門外懸掛、張貼的春節裝飾品或可給嫌犯帶來提醒，民眾可選擇將其貼在屋內或避免長時間暴露在外。

七分局現呼籲民眾有看到和圖中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。