亞裔走私壯陽藥獲暴利 豪宅存款遭聯邦沒收

加州中區聯邦檢察長辦公室公佈，一名韓裔男子走私壯陽禁藥被判刑，並沒收房產與現金。(加州中區聯邦檢察長辦公室網頁)

加州中區聯邦檢察長辦公室公佈，富樂頓市（Fullerton）一名62歲的李姓韓裔 男子Nam Hyun Lee因涉嫌非法進口和銷售男性性藥物賺取數百萬元，9日被判46個月監獄牢刑。檢方沒收其位於富樂頓的120萬元豪宅，以及八個銀行賬戶中的45萬8000元存款，以及34萬6324元現金，一輛2018年份的凱迪拉克汽車。

起訴書顯示，韓國籍Nam Hyun Lee也叫Daniel Lee，非法在美居住。被捕後遭聯邦大陪審團起訴，指控他非法進口和銷售壯陽藥物。李某涉嫌共謀、走私假冒藥物品牌進入美國 、以及將假冒藥物引入州際貿易（interstate commerce）的罪名。

2016年至2017年，李某在普安那公園市（Buena Park）、絲柏市（Cypress）設立多家公司，但是李某和他的公司均未獲得批發藥品或處方藥的許可證。美國食品和藥物管理局刑事調查辦公室從2015年底，開始調查李某從中國大陸和香港走私來美，治療陽痿的昔多芬（Sildenafil）和他達拉非（Tadalafil），這些藥品中都含有處方藥偉哥（Viagra）和犀利士（Cialis）的成分。

李某在去年9月對一項走私貼錯商標的藥物認罪。起訴書指出，李某走私大批昔多芬和他達拉非進入美國後，在申報中謊稱這些藥物是丙烯酸漆（acrylic paint）和玻璃瓶等產品。但由於偉哥和犀利士的藥性和其它潛在有害影響，比如危及生命的血壓下降、視力喪失、聽力喪失。這種藥物一定要在法律許可的執業者監督下才能得到。

根據法庭文件，李某以粉末形式非法進口這些受控藥物，然後製造個人劑量的膠囊，並將其作為非處方草藥男性性增強產品出售給分銷商。當李某出售他的產品時，將這些藥物貼上不需要處方的標籤，也沒有標明產品中含有昔多芬和他達拉非的成分。除了在橙縣 地區銷售外，還分銷至巴爾的摩（Baltimore）和德州的標蒙（Beaumont）。此外，產品還在網絡和零售店中出售，包括橙縣數家便利店，以「Rhino」、「Orgazen」、「Black Panther」、「libigrow」、「Black Stallion」、「Black Mamba」等名稱銷售，非法銷售一直持續至2018年。

這些藥物中隱藏的活性藥物成分，不僅用於增強性功能，還用於減輕體重和緩解疼痛。美國食品和藥物管理局已發布數百份公告，召回這些類型的欺詐性產品。至少一名消費者在服用李某售賣的假藥後身患重病。

李某自2018年10月31日被捕後，一直被聯邦政府拘留。李某已同意檢方沒收他在富樂頓市一處價值120萬元的住所。檢方表示，這處住所是從指控的非法牟利中所得。