華裔提告 因批評公司不守防疫規定被開除

示意圖。（本報檔案照）

【洛杉磯 訊】一名華裔僱員狀告其曾經工作的化妝品公司，因自己批評老闆不遵守政府頒布的防疫 準則，受到報復被開除。該案8日在洛杉磯高等法院過堂，下次開庭8月17日。

根據民事法庭文件，去年10月，Rosa Chu狀告化妝品公司Lumasol老闆Sophia Hutchins報復性解僱她，原因是當時在市場運營部門工作的Rosa Chu，在疫情 期間倡導在家工作及主張防疫安全，引發Sophia Hutchins的不滿。但至目前，Lumasol公司尚未回覆本報提問。

根據法庭文件，Rosa Chu去年1月開始在Lumasol公司市場運營部工作，她稱Sophia Hutchins常使用帶有種族歧視的言語，例如「亞裔開車技術爛，」稱其公司的防曬噴霧「不是為非裔做的。」

Rosa Chu在訴狀中稱，當時常會在周末加班，雖然政府部門發布防疫安全措施，但Sophia Hutchins常常要求Rosa Chu和其他僱員到辦公室工作，辦公室也沒有強制要求員工戴口罩和進行核酸檢測。去年3月，Rosa Chu和其他員工商量不應該去辦公室工作，一致認為公司應該實施在家辦公的做法。

Rosa Chu稱有一名從芝加哥返回的員工，途經兩大機場，直接來辦公室上班，且沒有戴口罩。在公司5月1日的新品發佈會上，Sophia Hutchins在與員工的電話會議中，與另一位沒有戴口罩的員工坐在一起，並用「鄙夷」的語氣，對沒有來辦公室的其他員工表示不滿。訴狀中稱，「Hutchins的語氣似在指責其他員工好像對新品發布不關心。」

在6月，公司邀請員工到餐廳進餐，但Rosa Chu表示對疫情期間外出就餐感到「不舒服」。對此「Hutchins女士很生氣。」

Sophia Hutchins在7月24日開除Rosa Chu，但在郵件中對Rosa Chu的工作和能力表達讚賞。 Sophia Hutchins還要求Rosa Chu對新職員進行兩個星期培訓。

在開除了Rosa Chu後， Sophia Hutchin僱用了三名新員工，全部都在辦公室工作並外出聚餐、參加社交聚會。根據Rosa Chu的訴狀，在照片和視頻中顯示，他們在辦公室緊密地坐在一起，有說有笑。