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科比布萊恩墜機調查出爐 飛行員誤入雲層迷失方向

記者丁曙／綜合報導
2018年7月26 日，科比和他的女兒Gianna Bryant在爾灣觀看美國游泳冠軍賽檔案照。（美聯社）
2018年7月26 日，科比和他的女兒Gianna Bryant在爾灣觀看美國游泳冠軍賽檔案照。（美聯社）

聯邦監管機構9日表示，一年前墜毀在有霧的卡拉巴薩斯山坡上直升飛機，造成科比·布萊恩(Kobe Bryant)和其他八人死亡，包括他的時年13歲的女兒Gianna Bryant。失事原因是直升機飛行員本來不應該飛入陰暗的環境中，致使他迷失了方向。

國家運輸安全委員會（NTSB）表示， 2020年1月26日飛行員佐巴揚（Ara Zobayan）從橙縣飛往卡馬里洛（Camarillo）的途中，穿越雲層和霧氣籠罩的地形時迷失了方向。

NTSB主席薩姆沃爾特（Robert Sumwalt）說，當時佐巴揚正在按照目視飛行規則飛行，但「飛行員仍在繼續向雲層飛行。」儘管被「法律禁止」，但他還是這樣做了。

這架西科斯基(Sikorsky)直升機於上午9時45分墜入Las Virgenesr 路和Willow Glen街附近的山坡時，並未處於自動控制的飛行模式。

NTSB董事格雷厄姆（Michael Graham）表示，佐巴揚忽略了他的訓練，只要直升機在使用視覺飛行規則的同時仍繼續飛向雲層，「就會有一定比例的飛機發生空難。」

儘管NTSB先前曾建議直升機配備防撞飛行和錄音機，但科比乘坐的西科斯基直升機卻沒有這種裝備。聯邦航空管理局並沒有要求直升機具備這些功能，也沒有要求配備安全管理系統。

調查員英吉利（Bill English）向董事會介紹，佐巴揚向空中交通管制報告，他正在「爬升到4,000英尺」以越過雲層。但是，飛行員正在遭遇空間迷失方向，因為這架直升機向左傾斜，遠離101號高速公路，在與地面管制員溝通時飛機在下降。

塞維爾利安（Dujuan Sevillian）博士說，佐伯安誤解了海拔和加速度，並遭受了所謂的軀體重力錯覺。他說，斬波器（chopper）的加速度可能會使飛行員感覺飛機在爬升，但其實並沒有。

塞維爾利安說，「我們的內耳會給出一種錯誤的方向感，」在被雲團包圍的同時缺乏視覺提示會使情況惡化，並且飛行員遭受了所謂的「傾斜」。

2020年1月26日科比墜機現場圖片。（美聯社）
2020年1月26日科比墜機現場圖片。（美聯社）

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