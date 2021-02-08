為逃35美元竟奪一命！ 美甲店亞裔女撞死案兇手終獲刑

Krystal Whipple（左）開車殘忍壓死美甲店經理Nguyen（右）。（檢方圖片）

拉斯維加斯女子Krystal Whipple早先於2018年在南加 ，為逃脫35元的美甲費用，開車撞死輾壓了一名亞裔 美甲店女經理。近日該案終於落槌，她被判處十至25年徒刑。

視頻來源：警方╱記者李雪後製

現年23歲的Whipple對二級謀殺罪認罪，以換取不再審理其他被指控的重罪罪名，包括謀殺重罪、入室盜竊、搶劫、偷車等。

2018年12月29日，時年21歲的Krystal Whipple在南加橙縣園林市（Garden Grove）一家美甲店做指甲，之後試圖用一張假信用卡支付費用。被發現後，Whipple又騙美甲店經理，要去車上取現金來支付，結果到了車上就計畫駕車逃跑。當時美甲店女經理，時年51歲的Nhu Ngoc Nguyen（英文名Annie）和男友，一起追到停車場要求她停車。而Whipple駕車逃離過程中，撞到並拖拽了Nguyen，隨後造成她身亡。

據警方記錄，Whipple當時駕駛的黑色雪佛蘭Camaro轎車，也是從一家租車 公司偷走的。事發後，Whipple先後逃竄至Boulder City和洛杉磯 ，最後在事發後兩周，她於亞利桑納州鳳凰城郊區被捕。