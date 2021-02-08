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南加大街襲胸慣犯 涉性侵超20起 亞裔男終被捕

記者李雪／綜合報導
Derrick Kim涉嫌性攻擊婦女20餘起。（警方圖片）
Derrick Kim涉嫌性攻擊婦女20餘起。（警方圖片）

涉嫌在西木（Westwood Plaza）和洛杉磯加州大學（UCLA）附近性攻擊婦女20起的亞裔Derrick Kim，8日在法院初審聽證。

此人去年12月15日被洛杉磯市警局（LAPD）臥底探員逮捕。當時在監視錄像下，他走近大街上一名50來歲的遊民婦女伸手摸她的胸部。由於他每次作案都用口罩遮住面部，因此指認非常困難，警方甚至派出臥底。而案發當天他正對遊民婦女下手時，警方正好逮個正著。

Derrick已成為洛市警局搶劫兇殺案科性犯罪小組，和整個警察共同調查的重點，臥底毒品偵探早已開始追踪他的動向。調查人員說，32歲的洛杉磯居民Derrick被懷疑是性侵慣犯，至少在去年10月23日也犯下了類似案件。在西洛杉磯地區已有23件涉嫌性侵的舉報案，嫌疑人都被描述是身穿連帽運動衫戴著口罩。調查人員說，在幾乎所有舉報的犯罪事件中，嫌疑人都是從背後走近單身女性，伸手摸她們的乳房或臀部，並在其他路人走近時迅速逃離。

洛杉磯加大警察針對性侵犯者已向學生和工作人員發出警告，警方認為可能還有其他受害者，呼籲她們出面舉報嫌犯的罪行。

洛杉磯加大 性侵 警察

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