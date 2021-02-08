就為這件小事 華女在南加有名的中國園被喊滾回中國

這位没戴口罩的女子卻叫她們「滾回中國」。（Instagram截圖）

日前，一位華裔美食作家在漢廷頓圖書館與植物園 （Huntington Botanical Gardens）的中國 園遊玩時，請另一名沒有戴口罩的遊客戴上口罩，卻反被吼「滾回中國」。

Esther Tseng是洛杉磯一位小有名氣的美食作家和博主，她7日在推特 和Instagram上發帖表示，6日她和友人在逛漢廷頓植物園時，看到一名沒戴口罩的女子，於是Esther便告訴這位女子她應該戴口罩，結果該女子反譏稱「你們為什麼不滾回中國呢？」

Esther還配上哭笑表情圖標表示，諷刺的是這是中國園，而這位有著東歐口音的女子卻叫她們「滾回中國」。Esther在推特上寫道，她對這種情況感到沮喪，同時另外一位亞裔男子還叫她冷靜，也令她生氣。

漢廷頓植物園近來已經開放，根據其官網，該機構要求「所有訪客都必須始終在口鼻處佩戴口罩或面罩」。

漢廷頓園區的官方推特7日回覆Esther表示，很遺憾Esther在園區有這麼不愉快的經歷。並澄清園區有工作人員巡邏，也安裝了額外的標示提醒遊客，園區有戴口罩的要求，也會將不肯配合者請出園區，「但我們也知道有一些人就是會繼續挑戰規則」。園區表示感謝Esther分享她的經歷，園區將會讓工作人員提高警惕保護遊客，尤其是在特別受歡迎人多的區域。