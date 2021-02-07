clubhouse在美發燒 聊天一次可達5000人 有人廢寢忘食

Clubhouse聚集不同的人群，大家可找到自己有興趣的話題。（網路截圖）

私密的美國語音社群軟體Clubhouse 在南加華人 地區不斷發酵，因為有各種主題的聊天室吸引世界各地的華人大聚集，不僅有兩地青年線上對話、青年影視工作者深夜八卦、留學生 分享留學圈的八卦、春節回家如何和長輩尬聊，還有各種投資、理財、稅務、科技圈的乾貨。因需邀請碼才能進入，不少人還在網絡上購買邀請碼，只為進入聊天室。

中美兩地的青年影視工作者7日開通一個深夜八卦群，組建者表示，從建立這個房間迄今十小時，已成為Clubhouse裡華語世界最大的聊天室。來自美國、澳洲、英國、中國大陸的影視業內人士爆料圈內的各種一手和二手大小瓜，聊天室人數甚至達到上限5000人，直播足足進行八小時還沒有結束，甚至一度傳出柯震東也進入聊天室。

這些爆料者有的人幾乎一晚沒睡，爆料內容五花八門，比如當紅某男明星頭很大、身高只有169公分，還有鏡頭前光鮮亮麗的女明星深夜吃抑鬱藥無法入睡的一面。很多明星的戀情瓜圈內人士都見慣不怪，因為明星也是人，只要不影響工作和宣傳就無關緊要。

還有世界各地華人留學生組建的渣男渣女的爆料群，大家分享讀書時遇到的各種人事，吸引很多留學生和有留學生經歷的人加入。另有北美聊擇偶群，裡面很多男生發言，群裡面還邀請單身男士介紹自己，有個194公分身高的美東男生說他的缺點是太高了。

因為這個平台中國大陸還沒有禁，所以為兩岸三地青年有交流機會。華人Tom表示，這個軟體沒有地域限制，兩岸的青年人第一次如此大規模、近距離、直接討論，還滿難得的，大家雖然有談政治，但是做到互相尊重，求同存異。

此外還有華人分享報稅、投資、矽谷人是否回國發展、股票等專業話題。不過有一些較爭議的話題最後會變成語音吵架，且很多參與者因為Clubhouse的發言被約談。

一些華人加入該軟體後廢寢忘食，華人江女士表示，老公剛加入這個軟件，一天到晚帶著藍牙耳機聽，她叫他也不應，娃哭也不應，真的入迷了！還有華人5日足足聽了一天，聊天室的人也很能聊，從凌晨1點講到早上9點多，聊天室有5000人，不少人一路跟隨，聽到手機沒電，朋友來電也不接，怕打斷收聽。因為聊天室人多到爆滿，如果退出來，再進去需要排隊。

華人Paul表示，他玩了兩天，聊天室裡面的人話的說挺有趣，尤其喜歡聊天室「悄悄離開」（leave quietly）功能，讓他想到小時候去找老爸時，在教學樓裡，偷偷從後門溜進不同的教室聽課，無聊了再偷偷的人不知鬼不覺地從教室後門溜走的感覺。

有網友說，Clubhouse像酒吧，大家能隨便進出，進去坐會兒隨便跟旁邊人聊聊，喜歡就待著，不喜歡就換一家酒吧。每家酒吧沒有固定成員，但會有常客。

還有很多人表示想玩但是沒有邀請碼。華人Tina說，她想求邀請碼，所以在推特（Twitter）上加了好幾個人，都說有邀請碼，結果啥也沒有，估計就是騙人加關注。因為獲得邀請碼很難，一個人只能邀請兩個人加入，瞬間名額就用光了。她看ebay上有人20元賣一個邀請碼，不過也有人說，註冊該軟體後，很快就會有人邀請你，沒有想像那麼難加入。