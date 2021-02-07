美國江西老鄉7日晚美西時間5時起雲端春晚 節目精彩

2021首屆美國江西老鄉雲端春晚將於7日晚開始。（主辦方提供）

2021首屆美國 江西老鄉雲端春晚，將於7日晚美西時間5時開始，告別庚子鼠年迎接辛丑牛年，實「鼠」不易，希望「牛」轉乾坤，走過跌宕起伏，經歷波瀾壯闊，所求皆如意。

美國南加 江西同鄉會會長曾潔表示，在過去的一年裡，美國江西老鄉萬眾一心，團結一致，眾志成城，共同抗疫。雖然很不容易，但是老鄉們平安、健康，是非常值得慶幸的事！在這辭舊迎新的時刻，為了凝僑心、匯僑力，展現僑領們勇於擔當，樂觀向上、團結奮發的精神面貌，舉行線上春晚。

活動由美國東西南北中贛籍協會十多家聯合主辦，包括美國南加州江西同鄉會、全美江西同鄉會、美中江西同鄉會、北美江西科貿協會、休斯頓江西同鄉會、夏威夷江西同鄉會、美國江西促進會、美國江西留學生協會、美中金融貿易促進會、美國江西總商會、達拉斯江西同鄉會。

中國 駐紐約總領館黃屏大使、中國駐洛杉磯總領館僑務組長湯長安等還有江西政府官員發來祝賀，南加僑團各會會長也送來祝福視頻，及江西老鄉的精彩節目選送。現場還有各會用紅包的形式活躍現場氣氛。

活動在7日晚上5時開始，Zoom鏈接http://bit.ly//3oxhtex。