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南加橙縣疫情降溫 但ICU病房可用率為零

橙縣訊
橙縣疫情降溫，但ICU病房可用率為零。（Getty Image）
橙縣疫情降溫，但ICU病房可用率為零。（Getty Image）

橙縣新冠肺炎疫情降溫，但醫院資源依然緊俏，ICU病房可用率為零。

橙縣7日新增1187新冠肺炎確診病例，新增46例死亡病例。目前橙縣累積確診病例23萬8264例，累積死亡病例3358例。

橙縣醫院新冠肺炎病患數持續下降，由6日的1164住院人數下降至1093，ICU病人由347人下降至335人。橙縣陽性檢測率為10.9%，估計每10萬居民中有39人確診。橙縣目前有19萬8368確診病例康復。

不過橙縣醫院沒有多餘的ICU病床可用。呼吸機剩餘59%。

橙縣府執行長（CEO）Frank Kim表示，「我們對超級碗很擔心。」「我擔心州長解除了居家避疫令，民眾普遍因為老年人注射疫苗，很有安全感。」他擔心年輕人「掉以輕心」，在超級碗周末出去聚會，導致新一輪疫情升溫。

Frank Kim說，確診人數和住院人數降低，有助於橙縣疫苗接種工作加速進行。主要是醫院病人增多，就要佔據更多醫護人力，進行疫苗工作的人手就會減少。「我們不能讓此事發生。我們要守住節假日以來的抗疫成果，再接再厲。」

目前橙縣爆發疫情的療養院數量下降，而衡量橙縣最脆弱、感染風險最高群體染疫的指數（Health Equity Quartile Positivity Rate）也從上周的16.6%下降至13.9%。目前橙縣仍在疫情劃分最嚴重的紫色階段，想要降到紅色階段必須滿足三個條件：每10萬居民確診人數為四至七人，陽性檢測率降為5%至8%，Health Equity Quartile Positivity Rate在5.3%至8%。

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