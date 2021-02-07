雜貨商不滿「英雄薪水」關分店 現改弦易轍發獎金福利

因為長堤市府通過一項法令，要求超市員工每小時加薪四美元，雜貨公司Kroger公司於是宣布關閉長堤（Long Beach）兩家分店，而在當地受到批評。不過該公司將在11日起向所有接種新冠疫苗的員工提供100元。（Kroger臉書）

因為洛杉磯縣長堤 市府（Long Beach）通過一項法令，要求超市員工每小時加薪四美元，雜貨公司Kroger於是宣布關閉長堤市兩家分店，以致在當地受到嚴厲批評。不過該公司近日宣布將在11日起，向所有接種新冠疫苗 的員工，提供一次性的100元獎金。

另外，該公司將追加投資5000萬元感謝35個州的員工，包括提供員工價值100元的商店點數，同時為一線雜貨店，供應鏈，製造，藥房和呼叫中心員工，提供1000個加油點數。兩項獎勵都將在2月11日發放到員工的會員卡中。

總部位於辛辛那提的這家公司，在南加州 經營Ralphs和Food4Less連鎖店，該公司近日宣布，將向所有接受新冠疫苗的所有員工一次性支付100元。

該公司首席醫療官Marc Watkins博士表示，公司除了將支付員工接種疫苗的費用外，還宣布其他福利。提及他知道針對疫情最有效的防禦措施，是接種疫苗及在店鋪、供應鏈、製造設施等各個方面，建立嚴格安全的預防措施。鼓勵所有客戶和合作夥伴接受疫苗以遏制病毒傳播，他們將盡一切努力確保員工能夠盡快獲得疫苗。

對於計劃於4月17日關閉長堤的Ralphs商店（3380 N. Los Coyotes Diagonal）和Food4Less商店（2185 E. South St.）。該公司表示，該市最近頒布的「英雄薪水」（hero pay）法令將使那些長期處於掙扎邊緣的店鋪財務狀況惡化。

但是商店工人和United Food與商業工人聯合會（Commercial Workers）的領導人譴責這項決定，認為這是Kroger採取的報復行動，因為他們之前聲稱利潤已經飆升。

據悉，長堤市政府雖然針對與旅館業相關的工作，訂定較高的時薪之外，其他工作的時薪規定都與加州政府一致，即25人以下的公司今年1月起時薪調高為13元，至少26人或更多人的公司時薪調高為14元。