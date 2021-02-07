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門市冷清 華人轉戰地攤經濟

記者楊青／橙縣小西貢報導
小西貢新年花市，今年人氣雖不如往年，但新增不少華人商家地攤，還是吸引不少人氣。（記者楊青／攝影）
小西貢新年花市，今年人氣雖不如往年，但新增不少華人商家地攤，還是吸引不少人氣。（記者楊青／攝影）

疫情衝擊一年，百業蕭條，商家重啓舉步維艱。不過部分華商另闢蹊徑，將最具亞洲特色的地攤經濟與近年最流行的網絡銷售結合，用足地域與雲端優勢，在經濟重啓中捷足先登。

橙縣小西貢福祿壽廣場的農曆新年花市，每年農曆春節通過花市和美食街市吸引洶湧人潮。今年因為疫情，從農曆小年到大年初一之前的花市人氣不如往年。不過今年有多家華人商家來擺攤，改變了以往幾乎是清一色越南僑民經營的新年花市。

小西貢新年花市，今年人氣雖不如往年，但新增不少華人商家地攤，還是吸引不少人氣。（...
小西貢新年花市，今年人氣雖不如往年，但新增不少華人商家地攤，還是吸引不少人氣。（記者楊青／攝影）

福祿壽商場創辦人之一趙汝海表示，整個廣場有258家商店，疫情之前都在店內做生意，但現在戶外經營也很受歡迎，尤其是過年期間，商家的戶外攤位讓買氣人氣都雙加分。

多家華人商家第一次進入小西貢新年花市。來自香港的Mandy周表示，她來「試試看」，沒想到帶來的各種防疫產品非常受歡迎。來自香港的Eddie林表示，自己在洛杉磯經營海味批發生意多年，生意一直不錯，但在疫情衝擊下一落千丈。小西貢的買氣出乎意料，一個星期的營業額比他的門市一個月還多。

小西貢新年花市，今年人氣雖不如往年，但新增不少華人商家地攤，還是吸引不少人氣。（...
小西貢新年花市，今年人氣雖不如往年，但新增不少華人商家地攤，還是吸引不少人氣。（記者楊青／攝影）

小西貢是加州越裔商家最為集中的地方，此次幫忙將華人地攤商家引進小西貢，劉澄宇數月來費勁不少。在擔任華人足浴業者聯盟負責人之前，劉澄宇20年前從香港移民美國後，也是從地攤經濟起家。「那時口袋裏只有3000元，1000元買了一輛老舊的小皮卡，1000元交房租，1000元吃飯，開始了美國生活」，從長堤到柯斯塔美沙，從洛杉磯到小西貢，所有有跳蚤市場和可以擺地攤的地方幾乎都嘗試過。「其實你不用自己費周章進口貨物」，他表示，自己當年從洛杉磯市中心美西最大的小商品批發市場，批發了皮帶、包包、太陽眼鏡等等，然後到跳蚤市場租位擺攤，除去50至150元左右的攤租，每天賺幾百元收入不是難事，好的時候一個周末的收入就相當於很多人打一個月工。「擺地攤不起眼，但只要在合適地方和合適的環境，數錢的快樂只有自己知道」。

90年代洛杉磯擺地攤的人很多，劉澄宇說，當時長堤、橙縣和洛杉磯一些大的跳蚤市場，2000多個攤位是稀疏平常，商家買的是便宜貨，客人也都是來撿便宜，市場競爭不小。因爲地攤貨大多來自中國，而當時市場上的攤主大多數是拉丁裔，因此長有一張華人臉，標榜自己的「都是直銷貨」等等，客人呼啦啦就來了，生意比墨西哥人好。

小西貢新年花市，今年人氣不如往年，但新增不少華人商家地攤，還是吸引不少人氣。（記...
小西貢新年花市，今年人氣不如往年，但新增不少華人商家地攤，還是吸引不少人氣。（記者楊青／攝影）

一位準備進軍地攤經濟的華人業者表示，他在聖蓋博開參茸店剛兩年就遇到的新冠疫情，從去年3月關門直到10月。重新開張幾個月，一天上門來不到五個客人。他計劃今年3月租約到期後到處擺攤，「相信沒有了房租、最低工資、水電、保險等壓力，情況會好些」。

劉澄宇分析，擺攤沒有租店各種費用開銷的壓力，疫情也改變了人們的購物方式，因此，越來越多商家從室內搬到室外，讓地攤模式捲土重來。目前他周邊不少華人商家已組團到各地考察，準備轉戰地攤經濟。周末拚地攤，平常則通過商家微信群和臉書群等社群平台推銷產品，雙管齊下找飯吃。

以往幾乎是清一色越裔商家經營的小西貢福祿壽商場，今年因爲華人地攤加入，商品更見多...
以往幾乎是清一色越裔商家經營的小西貢福祿壽商場，今年因爲華人地攤加入，商品更見多元化，出現另外一種買氣。（記者楊青／攝影）

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