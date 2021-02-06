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洛杉磯市街頭白天野蠻搶刼案 警公布錄影緝凶

記者丁曙／綜合報導
洛杉磯市白天發生街頭野蠻搶刼案，場面震撼。（LAPD提供）
洛杉磯市白天發生街頭野蠻搶刼案，場面震撼。（LAPD提供）

洛杉磯警察局（LAPD）發布了一段錄像，記錄了4日發生在洛杉磯市中心的一場野蠻搶劫案，兇嫌持槍傷人劫財，街頭監控錄像完整還原事件經過，場面震撼。經過主流和社交媒體轉發已有數百萬人觀看。

影音來源：LAPD

警方在新聞稿中說，案件發生在4日下午3點後不久，地點靠近洛杉磯市第七街和希爾街（Hill streets）。當時一名26歲男子和28歲女子與他們的2歲兒子，從一家商店購物出來踏上人行道時，忽然兩名男子從停在路邊的一輛轎車中跳出，用手槍對準他們，並且奪走了男子手上的財物，女子抱著兒子逃跑到一處安全地帶。

錄影畫面顯示，一名穿著連帽外套的大塊頭嫌犯，從被害男子手上搶走了財物，男子不願放手，兩人纏鬥不休。嫌犯用手槍擊打受害人，出手兇狠，幾度將他擊倒在地，現場背景可以聽到尖叫聲，場面震撼。路面有數名目擊者。

警方說，受害人被手槍擊打，手臂中彈。後來急救護理人員將受傷男子帶到當地一家醫院，處理和治療槍傷和頭部挫傷。

視頻畫面顯示，兩名犯罪嫌疑人作案後，迅速跳上一輛灰色克萊斯勒300型（Chrysler 300）轎車逃離現場，該車上有Keyes經銷商的貼紙。車輛逃逸時，有路人揮手指車表達憤慨。

調查人員說，車上有四個人：三名外表看起來20多歲的男子，以及一名正在開車的女子。 截至6日上午尚未有逮捕行動的報導。若有知情者提供信息，可致電213-952-6985聯繫LAPD城中分局警探。

洛杉磯 槍擊 警察

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