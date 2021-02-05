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疫期最新考照流程 內含筆試題庫

2月中路考預約起跑
此圖示意有無REAL ID之差別。（截圖自DMV官網）
此圖示意有無REAL ID之差別。（截圖自DMV官網）

2月中路考預約起跑

很多從外州回來或者還未取得駕照的民眾都在想，筆試還沒通過怎麼辦？這就給您南加州最全筆試「題庫」，存好、轉發、不客氣！以下聯繫最近新聞的部分：重啟駕照路考2月中開始預約

所有洛杉磯新鮮人想必初來乍到，第一件事就是考駕照。在公共交通如此不發達，去哪裡都至少要花三十分鐘以上的城市，擁有一張駕照是每個洛城人的基本配備。雖說如今因疫情肆虐，出門的機率已大大減低。但身為一名通勤小職員，還是得自立自強考取駕照，靠車子代步上班。

首先，駕照考試分成筆試及路考。若是有別州的駕照一樣需要上網申請駕照，但只需考過筆試即可拿到加州駕照。來加州旅遊的遊客可以憑原本駕照外加一個翻譯文件或是國際駕照，就可以上路了。但若要長期居留，必須在抵達加州的10日內去DMV申請駕照。

在進入詳細的整理解說之前，簡要幾步驟大致分為：刷題 ＞線上填寫申請表＞準備文件＞到DMV排隊＞窗口辦理＞拍大頭照＞考筆試

1.刷題

大部分人表示刷題很重要！據說也有勇士在等待排隊進DMV時刷一下題就進去考了。

這裡提供一些網站，或者也可以在手機上下載加州筆考的APP。實際題目與模擬題非常相似，而且不會太刁難。只要用心刷題絕對沒問題！

https://www.dmv.ca.gov/portal/driver-education-and-safety/educational-materials/sample-driver-license-dl-knowledge-tests/

https://driving-tests.org/california/dmv-practice-test/

https://www.dmv-written-test.com/california/practice-test-1.html

https://driver-test.com/exam/CA/1 (中文簡體)

https://pass-dmv-test.com/quiz-2-zh.html (中文繁體)

若想走謹慎路線，可以先把handbook簡單的部分讀一讀（29頁開始），有一點大概念後再去讀其他細節。另外也推薦一邊讀一邊做題，比較不無聊之外也能快速複習出題重點。

(英文版)

(中文版)

2.上網填寫表格申請駕照 

 申請連結 

點進去之後選擇ID或駕照，接著需要創一個帳號才能繼續作業。若是開一般轎車，選擇的是C級駕照。

其中，駕照上有無REAL ID標誌的最大差別在於2021年10月過後駕照上必須有REAL ID，才能用以登上美國國內班機以及進出政府機關大樓。REAL ID的申請標準在於申請時必須出示兩份居住地證明。若未能備齊證明也無須緊張，REAL ID是可以日後更新的。

3.準備文件 

根據不同身分，準備的文件有些微差別

-護照

-SSN （留學生沒有的話不需要，有的話一定要帶）

-居住地證明 （文件或信件上需要有您的名字及加州地址）

帳單或收貨單

房屋租約

醫療保險 

學校或公司employment文件

-I94 網站連結 （有些網站表明需要列印）

-綠卡 （擁有美國居留權者）

-I20 （在學留學生）

-EAD卡（在OPT的留學生）

-國際駕照 （有的話，可以帶著）

帶文件的準則以有的話就帶著。多帶總比少帶好！

4.到場排隊

一般建議避開周末人潮，或是跑遠一點，到比較不忙碌的DMV像是SAN CLEMENTE或ORANGE COUNTY。多數人建議提早去排隊，但也有人逆向操作接近下午才去。其實，周二到周四人潮並不多，大概等待一小時左右就能排到。根據疫情防護措施，排隊群眾必須間隔6呎距離。同時也會測量體溫，確認隊伍中並沒有被要求需要隔離的民眾。在排隊的時候工作人員會向民眾確認今天的辦理事項，是否備齊文件以及填寫申請表。

5.窗口辦理

等排到門口後工作人員會發一個代號加號碼，接著就等窗口叫號。室內的座位間都有保持安全間隔，若無空位或是實在不放心的話也能在室外等待。到窗口之後就是遞交文件，確認資料是否正確，繳交38元辦理費，以及做簡單的視力檢查。工作人員也會在此確認考試語言。

6.拍大頭照

這裡考駕照不需要自己準備照片，照片是當場拍攝的。 需要拿下口罩以及眼鏡，拍完再帶回去即可。

7.考筆試

除了英文以外，DMV也提供中文考題。中文題目其實有些拗口不容易懂，若英文能力還可以，建議用英文考。選擇英文的話，一共是36題，最多可錯6題。若是用中文考的話，會有36題道路交通規則外加12題交通標識。通過筆試後，會領取一張PERMIT，即可在有駕照的人的陪同下合法上路。考過筆試後，一般能透過電話或網路預約路考。目前DMV剛開放路考，因業務暫停被取消考試的民眾會優先被重新安排考試時間。而新的預約則要等到2月中旬後才能開始。

備註：申請駕照繳納的38元是整年有效，這一年內都可以去考。筆試及路考各有三次機會，只是路考複試需額外支付7元的費用。

如今因疫情關係，DMV許多服務已能線上操作。網站上也提供最新消息供民眾參考。

駕照 DMV 加州

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