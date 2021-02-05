學校重開充滿爭議 少數族裔影響最大

非營利新聞機構「EdSource」執行長Louis Freedberg分析重開學校的利弊性。（視頻截圖）

新冠疫情 肆虐一年，美國學校何時重開仍然充滿爭議。研究顯示大都市的少數族裔學生，一方面離開學校時間越長、不良影響越大，另一方面對學校安全的信心也越小。5日多位專家學者針對是否重開學校發表意見。

非營利新聞機構「EdSource」執行長Louis Freedberg表示，共和黨一直在強制推動學校重開，民主黨則擔心不夠安全。雖然數據證明孩童感染新冠病毒的機率低於成人，因為孩童的免疫系統比較強，因此支持學校重開的人士認為孩童感染的風險低，應該重回學校上課。並且很多孩童每日膳食營養依靠學校提供的餐點，像是洛杉磯聯合學區在疫情期間為學童提供了百萬份餐點。

但反對派人士則擔心成人和學校教職人員的安全，孩童有可能攜帶病毒到學校傳播並感染老師，或是將病毒帶回家傳染給家人。老師們也很擔心，學區的調查問卷也顯示並非所有家長都希望孩子現在返校。另一方面接種新冠疫苗 是否應該成為學校重開的前提？加州州長紐森（Gavin Newsom）曾表示，不論老師是否接種過疫苗，學校都應該重開。但其他州政府卻不這麼認為，因為目前疫苗供應不足，且這種新疫苗還有很多不確定性。

洛加大（UCLA）教育學院教授Tyrone Howard強調，學校重開首先要能確保安全性。尤其是非裔及有色族裔社區缺乏資源，而疫情增加他們的焦慮感。不論身體還是精神上都受到疫情打擊。他認為學校沒有足夠的資源，譬如社工、心理健康顧問輔導學童，關注他們的精神健康。

其次，還有學術成績如何核定及保證公平性。疫情期間學校開設遠程授課，許多低收入 家庭沒有高速網路，無法保證每位學童都有平板電腦；很多家長無法居家辦公，只能安排哥哥姐姐一邊上網課一邊照顧弟妹。假若他們無法按時上網課，可能會影響成績，或是儘管能按時出勤但受制於電子產品和網路，無法提交作業，也會導致他們當掉這門課程，而這種情況在資源不足的低收入家庭和有色族裔家庭比較常見。

第三，老師們也有顧慮，重開學校可能讓他們感覺不舒服，因為覺得自己沒有得到足夠的保護。一些曾在學校遭遇過霸凌的學童也不願意返校。因此Howard認為，學校應該針對社區需求，制定量身打造的重開計畫。