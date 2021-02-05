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玫瑰碗足球賽冠名權之爭 組委會狀告巴市府

巴沙迪那訊
玫瑰錦標賽組委會對巴沙迪那市提起聯邦訴訟，要求法院明確誰擁有玫瑰碗比賽的冠名權。（玫瑰錦標賽官網）
玫瑰錦標賽組委會對巴沙迪那市提起聯邦訴訟，要求法院明確誰擁有玫瑰碗比賽的冠名權。（玫瑰錦標賽官網）

玫瑰錦標賽（The Tournament of Roses）組委會4日對巴沙迪那市（Pasadena）提起聯邦訴訟，要求法院明確界定：誰擁有玫瑰碗足球賽的冠名權（Naming Rights）？巴沙迪那市府認為，冠名權是共享的。但組委會認為自己唯一擁有冠名權。

錦標賽執行董事兼首席執行官David Eads4日在一份聲明中指出，錦標賽組委會是一個非營利的民間組織，擁有數百名義工，且在巴沙迪那根深蒂固。但是不幸的是，巴沙迪那市府試圖對冠名權共享，可能干擾錦標賽開展常規業務。因此別無選擇，只能要求法院確認自己的權利。

巴沙迪那市府發言人Lisa Derderian表示，市府在玫瑰錦標賽新聞稿發布之前已收到訴訟。當要求發表評論時，她表示，市府還沒有查看具體訴訟內容。

這場爭端著重強調在冬季錦標賽與城市之間的關係。加州新冠病毒的限制措施，使球迷和球員的家人無法參加標誌性的玫瑰碗足球賽（Ｒose Bowl Football Game），導致這場球賽改換到德州進行，當地的限制更寬鬆。

玫瑰碗錦標賽採用合同中的「不可抗力」條款，理由是比賽受到人力無法控制的新冠疫情影響，儘管合同規定將在巴沙迪那進行比賽，但錦標賽有權移動比賽場地，只要體育場處於正常運轉狀態。

玫瑰碗 足球 加州

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