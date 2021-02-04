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華人過春節 這道菜象徵吉祥團圓 沒有似不完整

記者張宏／蒙特利公園市報導
盆菜包含十多種食材。（記者張宏／攝影）
盆菜包含十多種食材。（記者張宏／攝影）

南加華人餐廳在春節紛紛推出各式海鮮盆菜和佛跳牆盆菜，匯集鮑魚、海參等山珍海味，且考慮疫情限制聚餐人數，推出五六人份和十至12人份兩個尺寸。象徵吉祥團圓和富貴的春節盆菜，在疫情陰影下，顯得格外有寓意；華人過春節，沒有「它」就不完整

影音來源：記者張宏

蒙市深井燒臘把接受新春盤菜預訂的條幅掛在店門口，老闆劉先生表示，他們是南加最早一批製作港式風味盆菜的店家，如今已是多年歷史。他們製作的盆菜味道正宗，包含原粒鮑魚、花膠、海參、蠔豉、髮菜、干貝、黃毛雞、燒鴨、燒肉和蔬菜等食材，可謂匯集山珍海味。這些食材多數來自香港，現在受疫情和貿易戰影響，很多食材都漲價30%，一些調料甚至漲價幾倍，但考慮到民眾的接受度，所以今年價格只是稍微調整，沒有大幅上漲。

他說，因為疫情無法大規模聚餐，所以除了傳統的十至12人份的盆菜，還推出五六人食用的盆菜，價格也很合理，12人份是238元，五人份是108元，這個價格在南加很有競爭力。在新年期間他們至少賣了200多份，相信春節可以賣到300到400份。希望民眾在吃以前，能提前一天預訂。

除了盆菜，深井還推出紅燒大元蹄。劉老闆說，和盆菜一樣，元蹄寓意吉祥，希望大家在疫情之中，依然能享受節日美食的快樂。

888海珍也推出滿盆福氣的盆菜，經理Lucy表示，他們出售盆菜已有五年歷史，盆菜裡有花膠、海參，雞鴨、豬手、扇貝、蝦等材料，貨真價實，六人份價格是188元，十份是288元，價格和去年一樣。目前預訂情況，尤以六人份好賣，往年則是十人份比較好賣。他們本來不打算賣大份，但有人打電話來訂，所以才做。目前已陸續有民眾預訂，尤其以年30當晚的盆菜預訂最熱烈，建議民眾提前兩天預訂。

米其林餐廳的江南春推出價值168元的佛跳牆年菜，老闆張師傅說，佛跳牆選用鮑魚、海參、瑤族、排骨酥、花菇、豬手、花膠、芋頭、鮮筍、杏鮑菇、火腿、板栗等18種食材，俗稱18羅漢。這些食材用高湯和好的紹興花雕酒慢火餵制，耗時約三個小時，味道鮮美，飄香四溢。佛跳牆需要預訂，且客人需要拿自己的鍋子。

另外，糕餅點心製作精美在華人圈享有口碑的小雅屋，也推出年菜，包括八至十人份的台式佛跳牆、蒲燒鰻魚米糕、糖醋黃魚、筍干腿庫（蹄膀）、茄汁大蝦等好菜，再送紅豆烤年糕和兩個紅糖發糕，不過358元，這些佳餚也可以單點。其中佛跳牆裡面有鮑魚、海參、干貝、魚皮、筍乾、芋頭、排骨、豬角、仿魚翅、鵪鶉蛋等，材料實在、費時費工，也是不可錯過的過年美食。

888海珍推出滿盆福氣的盆菜。（餐廳提供）
888海珍推出滿盆福氣的盆菜。（餐廳提供）
深井還推出紅燒大元蹄。（記者張宏／攝影）
深井還推出紅燒大元蹄。（記者張宏／攝影）
盆菜包含十多種食材。（記者張宏／攝影）
盆菜包含十多種食材。（記者張宏／攝影）
蒙市深井燒臘把接受新春盤菜預訂的條幅掛在店門口。（記者張宏／攝影）
蒙市深井燒臘把接受新春盤菜預訂的條幅掛在店門口。（記者張宏／攝影）
蒙市深井燒臘老闆劉先生每年推出盆菜。（記者張宏／攝影）
蒙市深井燒臘老闆劉先生每年推出盆菜。（記者張宏／攝影）
春節的傳統是合家團圓享受美食。（記者張宏／攝影）
春節的傳統是合家團圓享受美食。（記者張宏／攝影）

疫情 南加 華人

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