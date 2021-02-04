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洛杉磯縣在一周內逮捕人口販運嫌犯145人

洛杉磯訊
洛杉磯警局副局長Kris Pitcher堅決抵制人口販運活動，洛杉磯縣日前共逮捕145人。（取自洛杉磯警局官網）
洛杉磯警局副局長Kris Pitcher堅決抵制人口販運活動，洛杉磯縣日前共逮捕145人。（取自洛杉磯警局官網）

在最近一次全州範圍的人口販運活動中，洛杉磯縣逮捕145人。據洛杉磯市警察局公佈，此次行動有超過100多個聯邦，州和地方機構參與調查，全州共有450人被捕。人口販運涉及使用武力，欺詐或脅迫來獲得某種形式的勞動或商業性行為。

洛杉磯市警局副局長Kris Pitcher在日前的新聞發佈會上表示，行動的目的是為了營救和挽救人口販運活動的受害者，並逮捕從事人口販運或剝削受害者利益的個人。

在為期七天的行動中，洛杉磯市警局逮捕91人，長堤市警局逮捕13人，洛杉磯地區人口販運工作隊逮捕36人，波莫那警察局逮捕五人。官員表示，在全州範圍內的行動中營救39名人口販運受害者，其中包括13名少年，在洛縣共營救14名人口販運受害者。

洛杉磯縣警局特別受害者部門隊長Michael Hannemann強調，行動中發生的重大事件，包括營救三名受害者，和在洛杉磯逮捕被指控販運他們的人。提及事件發生在1月28日，當時警局注意到在洛杉磯南邊，76街西和Figueroa街南附近，從事可能的商業性行為的三名年輕女性進入一輛汽車，警方注意到這輛車並將其攔下檢查，將車中三名女性和另外三名男性扣留。

Hannemann表示，經調查發現其中兩名女性是未成年人，負責調查的警員憑經驗判定，車中一名男性乘客在販運這三名女性，該嫌疑人因涉嫌販運未成年人而被捕。隨後三名受害者得到保護販運兒童從事性行為的非營利組織幫助。

另外，洛杉磯市警局委員會上周一致投票，通過建議在部門預算削減的情況下，市議會全額資助洛市警察局的人口販運工作隊。杜絕販運兒童的非營利組織Zoe International首席運營官Dave Cox表示，如果不採取專門的執法行動，販運兒童的行為將在城市中增加。

洛杉磯 警察 長堤

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