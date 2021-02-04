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影╱ 疫情下過春節 西來寺線上節目豐富 線下安靜

記者張宏／哈仙達岡報導
雖然不對外開放，但是內部依然洋溢節日氛圍。（記者張宏／攝影）
雖然不對外開放，但是內部依然洋溢節日氛圍。（記者張宏／攝影）

春節臨近，往年西來寺春節時尤其大年初一是最繁忙的時段，車水馬龍匯集搶頭香的人潮。但是今年受疫情影響，西來寺關閉山門，將慶祝活動和法會轉到線上。從大年30開始連續十多天有豐富多樣的線上活動，且星雲大師題字「花開四季，耕耘心田」，鼓勵民眾在艱難時期也可以平常心對待。

影音來源：記者張宏

4日上午西來寺山門緊閉，內部安靜，只有零星僧侶和義工的身影。但是寺廟內春節裝飾已裝點完畢。祈福樹、四方菩薩、牛年雕塑，往年有的，今年一樣都不少，洋溢著節日的氛圍。

民眾疫情心情苦悶，更想祈求平安健康，像春節的100元平安燈現已售罄，且寺廟線上參與相當火爆。僧侶慧楷表示，以往受場地限制，很多活動最多容納300多人，線上沒有國界和場地限制，加上疫情期間民眾心情需要疏導，參與者時常達到上千人。在這一年裡，西來寺沒有停下腳步，相反地舉辦很多線上活動，包括各種法會、健康資訊講座和課程等，內容豐富，且民眾參與熱情高漲。讀書會以往參與者寥寥，且每月才舉辦一次，現在每周或每兩周舉辦一次，參與者都有幾十人。

住持慧東法師4日在祈福樹前為南加華人祈福，他表示，從去年3月迄今，受疫情影響，寺廟都是關閉狀態，只有信眾有緊急狀況來祈福，才會偶爾開放室外部分。今年春節也無法開放，寺廟將慶祝活動轉到線上，從大年30晚上開始，民眾可參與辭歲延生普佛等各種法會、觀看敲鐘和上香活動，還有佛光之夜春晚活動。信眾在家裡還能在西來寺網站（http://www.hsilai.org/tc/index.php）參觀北美的各個寺廟，且還參加各種線上法會和慶祝活動。

他說，星雲大師今年題詞「花開四季，耕耘心田」，希望民眾在面對各種因緣，包括面對困難時，能像看待四季花開一樣平常心面對，以此耕耘心田，增長內心智慧。

西來寺山門緊閉，內部也很安靜，只有零星僧侶和義工的身影。（記者張宏攝影）
西來寺山門緊閉，內部也很安靜，只有零星僧侶和義工的身影。（記者張宏攝影）
星雲大師題字「花開四季，耕耘心田」，鼓勵民眾在艱難時期也可平常心對待。（記者張宏...
星雲大師題字「花開四季，耕耘心田」，鼓勵民眾在艱難時期也可平常心對待。（記者張宏／攝影）
住持慧東法師4日在祈福樹前為南加的華人祈福。（記者張宏／攝影）
住持慧東法師4日在祈福樹前為南加的華人祈福。（記者張宏／攝影）
雖然不對外開放，但是內部依然洋溢節日氛圍。（記者張宏／攝影）
雖然不對外開放，但是內部依然洋溢節日氛圍。（記者張宏／攝影）
住持慧東法師4日在祈福樹前為南加的華人祈福。（記者張宏／攝影）
住持慧東法師4日在祈福樹前為南加的華人祈福。（記者張宏／攝影）

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