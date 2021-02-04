洛杉磯縣檢察長起訴梅伍特市府官員貪污 十多人被告

現年61歲的Maywood前市長Ramon Medina涉嫌貪污、索賄、共謀犯罪等多項罪名，遭洛杉磯縣檢察長辦公室起訴。（取自個人推特）

洛杉磯 縣檢察長賈斯康（George Gascon）4日對梅伍特（Maywood）前市長和其他十人提訴，他們涉嫌廣泛腐敗，貪污和收受賄賂，挪用公共資金長達三年等34項指控。

現年61歲的前市長Ramon Medina的貪污案，4日在洛杉磯市中心的法庭過堂，他涉及六項索賄罪，三項共謀犯罪，貪污和不提交競選聲明，包括盜竊，挪用公款和作偽證，以及一項未報告虛假付款的指控。

根據檢察長辦公室的一份聲明，Medina被指控從他的幾個共同被告那裡收受賄賂，據稱這些被告試圖在該縣最小，但人口最密集的城市之中開展業務。

檢察長還指控Medina與前市政經理Reuben Martinez，建築與規劃總監David Mango曾幾次試圖出售三處用於可負擔住房的重建物業，價格不到其公平市場價值的一半，並用於建造「賓果遊戲廳」（bingo hall）。

現年57歲的Reuben Martinez，被控共謀和共盜竊兩項罪名，三項挪用和挪用公共資金罪名，而現年58歲的David Mango被控陰謀，盜竊，挪用公款和挪用公款罪名。

賈斯康在聲明中指出，沒有人能超越法律。政府官員應該努力使人民受益，「付費遊戲政治」（Pay-to-play politics）在洛縣 沒有地位，人們應得到一個廉潔的政府。

與調查有關的還包括：「賓果遊戲廳」發起人，現年51歲的George Del Junco，被控兩項共謀罪和一項賄賂政府執行官罪名；Del Junco的商業夥伴，現年57歲的Paul Garcia，被控賄賂政府執行官三項罪名；72歲Hector Castillo，經營工程公司，並被控以一項共謀罪，賄賂政府執行官和盜竊罪，以及兩項貪污罪；總維修承包商Felipe Velarde被控一項陰謀罪，以及兩項重大盜竊，挪用公款罪；現年57歲的George Tello Ramirez被控一項索賄罪名；現年68歲的Felipe Aguirre，因兩項未能提交競選聲明而被指控輕罪的罪名；現年43歲的政治顧問Mario Beltran被控一項提交虛假，或欺詐性召回請願書的指控，前市長的32歲兒子Ramon Medina Jr.地遭起訴。