洛杉磯取締地下鬥鷄 繳獲70只公鷄 數人被捕

洛杉磯縣警局日前在洛縣棕櫚泉東部的Llano地區對地下非法鬥鷄活動展開調查，繳獲將近70只公鷄，拘留數名組織人員。（洛縣警局）

有人喜歡看鬥牛，有人喜歡看鬥蟋蟀，洛杉磯 一些民眾則喜歡看鬥鷄，導致鬥鷄活動屢禁不止。洛杉磯縣近期開戰取締鬥鷄游戲，原因是，鬥雞不人道，而且人群聚集可能傳播細菌和病毒，讓目前仍在持續的新冠雪上加霜。

洛杉磯縣警察 局日前在洛縣 棕櫚泉（ Palmdale）東部的Llano地區對地下非法鬥鷄活動展開調查，圍堵該地區Fort Tejon路23000號街區一處非法鬥鷄場所，扣留部分居民用於組織和參與鬥鷄的工具，繳獲將近70只公鷄。警員還調查鬥鷄活動是否牽涉其他的違法犯罪行為。動物照顧和控制部門的執法人員稍後對所有繳獲的動物進行檢查和登記入檔。

本次行動由洛杉磯縣警察局、動物健康基金會和動物健康行動組織（Animal Wellness Foundation and Animal Wellness Action）聯手進行。動物健康基金會和動物健康行動組織代表Marty Irby表示，多年來加州明文規定禁止殘忍的鬥鷄，但近年來該活動重新抬頭，一些地下組織不僅組織殘忍的鬥鷄比賽，而且從中牟利利，致使鬥鷄活動愈來愈殘酷，聚集的人潮愈來愈多。很多公鷄相互打得頭破血流、非常殘忍，大量聚集的人群，還是新冠傳播的溫床，百害無益。

洛縣警察局同時鼓勵民眾舉報鬥鷄活動，任何知情者可洽洛縣警局警官Robert Hill，[email protected]，或電話舉報 800-222-TIPS.