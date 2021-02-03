我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／美中關係回不去了…《更長的電報 》反習不反共？

控耶魯大學招生歧視亞裔、白人 司法部撤訴

洛杉磯取締地下鬥鷄 繳獲70只公鷄 數人被捕

記者楊青／綜合報導
洛杉磯縣警局日前在洛縣棕櫚泉東部的Llano地區對地下非法鬥鷄活動展開調查，繳獲將近70只公鷄，拘留數名組織人員。（洛縣警局）
洛杉磯縣警局日前在洛縣棕櫚泉東部的Llano地區對地下非法鬥鷄活動展開調查，繳獲將近70只公鷄，拘留數名組織人員。（洛縣警局）

有人喜歡看鬥牛，有人喜歡看鬥蟋蟀，洛杉磯一些民眾則喜歡看鬥鷄，導致鬥鷄活動屢禁不止。洛杉磯縣近期開戰取締鬥鷄游戲，原因是，鬥雞不人道，而且人群聚集可能傳播細菌和病毒，讓目前仍在持續的新冠雪上加霜。

洛杉磯縣警察局日前在洛縣棕櫚泉（ Palmdale）東部的Llano地區對地下非法鬥鷄活動展開調查，圍堵該地區Fort Tejon路23000號街區一處非法鬥鷄場所，扣留部分居民用於組織和參與鬥鷄的工具，繳獲將近70只公鷄。警員還調查鬥鷄活動是否牽涉其他的違法犯罪行為。動物照顧和控制部門的執法人員稍後對所有繳獲的動物進行檢查和登記入檔。

本次行動由洛杉磯縣警察局、動物健康基金會和動物健康行動組織（Animal Wellness Foundation and Animal Wellness Action）聯手進行。動物健康基金會和動物健康行動組織代表Marty Irby表示，多年來加州明文規定禁止殘忍的鬥鷄，但近年來該活動重新抬頭，一些地下組織不僅組織殘忍的鬥鷄比賽，而且從中牟利利，致使鬥鷄活動愈來愈殘酷，聚集的人潮愈來愈多。很多公鷄相互打得頭破血流、非常殘忍，大量聚集的人群，還是新冠傳播的溫床，百害無益。

洛縣警察局同時鼓勵民眾舉報鬥鷄活動，任何知情者可洽洛縣警局警官Robert Hill，[email protected]，或電話舉報 800-222-TIPS.

洛杉磯 警察 洛縣

上一則

洛杉磯凌晨警匪追車六小時 網友們竟關注的是這個

延伸閱讀

洛杉磯凌晨警匪追車六小時 網友們竟關注的是這個

洛杉磯凌晨警匪追車六小時 網友們竟關注的是這個
洛交通局舉辦三場公聽會 將宣佈減少交通擁堵計畫

洛交通局舉辦三場公聽會 將宣佈減少交通擁堵計畫
加州和拜登政府合作 在南北加州各設一個疫苗接種中心

加州和拜登政府合作 在南北加州各設一個疫苗接種中心
棒！這家連鎖店主動提高最低時薪四元做為新冠危險津貼

棒！這家連鎖店主動提高最低時薪四元做為新冠危險津貼
洛市遊民鋁皮屋 納稅人轟太貴 市府：平均成本相對划算

洛市遊民鋁皮屋 納稅人轟太貴 市府：平均成本相對划算
香港國安法上路7個月 警拘97人 檢控8人

香港國安法上路7個月 警拘97人 檢控8人

熱門新聞

台灣前第一家庭陳水扁與吳淑珍的親信黃芳彥（中）在加州爾灣市持槍自盡。（取自聯合新聞網）

陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡

2021-01-29 00:10
黃芳彥住處監視錄影留下他生前最後影像。（讀者提供）

舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

2021-01-28 17:49
黃芳彥選擇自殺的停車場。（記者高梓原／攝影）

世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？

2021-01-30 13:20
新冠疫苗的副作用比一般預防針強，但陳詩閔仍鼓勵民眾接種。（陳詩閔提供)

華裔打完第二劑新冠疫苗嚴重腹瀉「在馬桶上度過一天」

2021-01-27 23:07
橙縣南海岸醫學全球醫學中心的一名X光操作員，在接種第二劑輝瑞產（Pfizer）新冠疫苗後死亡。（Getty Images）

南加橙縣一名醫護人員 接種第二劑新冠疫苗後死亡

2021-01-27 13:31
黃芳彥（中）在南加州爾灣自殺，警方發現黃芳彥屍體時，也在車中找到一把槍。（取自聯合新聞網）

警：黃芳彥曾向家人透露自殺想法

2021-01-29 19:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
FBI 死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷

FBI 死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷
中國網紅李子柒破金氏紀錄！YouTube最多訂閱量

中國網紅李子柒破金氏紀錄！YouTube最多訂閱量

台空姐機上喝醉 半裸做有氧運動 辯稱是「夢遊」

台空姐機上喝醉 半裸做有氧運動 辯稱是「夢遊」
綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令

綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令
富人爭相到窮人區打疫苗 政府束手無策

富人爭相到窮人區打疫苗 政府束手無策