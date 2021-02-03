洛杉磯凌晨警匪追車六小時 網友們竟關注的是這個

可能是在洛杉磯警方歷史上最長的一次追車。（電視截圖）

2日晚間開始的一次追車行動，可能是在洛杉磯 警方歷史上最長的一次。一名槍擊案嫌犯在當局的追捕下，狂開六個多小時，在洛杉磯縣和內陸帝國的多個城市逃竄，終於在3日凌晨被捕。

據多家媒體報導，涉事男子有多份逮捕令在身，他於3日凌晨1點30分，在10號高速公路東行方向Vineyard街出口附近時，因駕駛的銀色Chevy Malibu左側輪轂飛出並迸出火花，才放棄抵抗被警員逮捕。同時可以警車的揚聲器上聽到，一個自稱是嫌犯兄弟的男子，讓嫌犯在警方逮捕時跪下。

洛市警局警佐Juan Garcia說，嫌犯因入室盜竊和刑事威脅而被通緝，他還有其他犯罪歷史。

一名洛縣警局警員表示，這是他26年職業生涯中最長的一次追車。當日上午，網上流行起#pursuit和#ChevyMalibu等標籤，許多網友都關注並談論這輛車為何能夠持續飛馳六個半小時而無需加油。

追車最早是2日下午7點左右，洛杉磯市警察 局第77分局的警員開始在南洛杉磯追捕這名有槍支的嫌犯。在追趕的初期還派出直升機，嫌犯一路穿過繁忙車流、闖紅燈、衝過停車場並逆行。

當追車經過在洛杉磯南部西81街和南Grand街附近時，路過高速公路旁有一個正在起火的小型遊民營地。當時候後面緊追了六輛警車，嫌犯在接近被截停時，突然加速逃離，導致附近交通十分混亂。

嫌犯在追趕中還撞上一條長釘條，扎破了嫌犯車輛的兩個前輪胎。在整個追車的最後三小時中，嫌犯在聖蓋博 谷的聖伯納汀諾高速路上幾次減速至停車，尤其在柯文納（Covina）的Via Verde附近的加州鐵路工地路段，他都多次假裝停車，待警官走下警車向他靠近時，又突然踩油門逃離。

凌晨1點後，嫌犯駕駛車輛的左側輪胎的輪輞開始解體，火花迸出，嫌犯不得不將車輛停下，但仍留在車內。約15分鐘後，他終於放棄抵抗，高舉雙手走出汽車，並站在高速公路的車道被捕。警方暫未公佈嫌犯姓名。

在追車穿越聖蓋博谷時，居民走出家門在立交橋和高速公路旁的街道上佔位觀看。還有人在高速路邊舉牌寫著「傻子瘋了」（Fools gone wild）。