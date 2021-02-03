加州和拜登政府合作 在南北加州各設一個疫苗接種中心

洛杉磯州立大學將設立聯邦和加州政府合作的疫苗接種中心。 （網路截圖）

加州 州長紐森與新就職的拜登團隊3日宣布，將設立一個試驗項目，在洛杉磯 州立大學（Cal State Los Angeles）建立社區新冠（COVID-19）疫苗 接種中心。該項目是拜登政府上台後，百日內在全美設立100個疫苗接種中心計畫的一部分，將由聯邦緊急事務管理署（FEMA）及加州州長緊急事務辦公室統一管理。。

另外一個類似的接種中心，設在屋崙市和阿拉密得縣共同管理的體育場（Oakland-Alameda Coliseum），於2月16日對公眾開放。預約接種疫苗可上網https://myturn.ca.gov。

該項目目前在加州只有兩個地點，一個在洛杉磯州立大學，另一個就是北加州的屋崙-阿縣體育場，都將由聯邦政府提供資源、人力及運作所需的各種支援。

洛杉磯縣政委員會主席蘇麗絲（Hilda Solis）表示，對州長及總統拜登調動聯邦及州資源，提升洛縣接種疫苗能力，感到鼓舞。洛縣及西裔社區居民尤其遭受新冠肺炎疫情重創，此時在洛杉磯州大設立聯邦級別的大型疫苗接種中心，而且是在洛縣中心地帶及受疫情打擊嚴重社區，這是一個可喜信號。標誌著聯邦、州及地方各級政府正在加大力度，採取切實可行辦法，最大努力結束疫情傳播。