寶爾博物館提供線上精神糧食

寶爾博物館獲得尼古拉斯基金會捐款贊助，繼續為社區民眾和學校服務。（寶爾博物館提供）

寶爾博物館 每個月第一個星期日(每月一天)，有免費的家庭節活動；免費線上家庭節自2020年5月轉到線上之後，吸引世界各地的在線觀眾，目前觀看次數已逾1萬6000次。每個月不同主題的家庭節，觀眾可以欣賞到不同族裔經典的音樂和舞蹈表演，下載創意手工製作的詳細資料和美食秘方，與家人一起歡度星期日。

寶爾博物館華人董事長施劉秀枝女士說：由於橙縣仍然處於最嚴重的紫色疫情 區，博物館不能對公眾開放，但是博物館仍一如既往地為社區民眾提供豐富多彩的各類網上展覽和文化教育 項目。

家庭節在臉書(Facebook)上現場直播時，寶爾博物館與數百名觀眾進行互動，有觀眾留言說：「在艱難的新冠疫情期間，這些線上的家庭節豐富了許多家庭的週日生活，感謝你，寶爾博物館！」還有留言說：「感谢你們持續地與我們分享藝術和音樂，这是對我們精神和心理最好的療愈！」

寶爾博物館與學校合作的虛擬教育項目，把學生們在疫情期間無法進行的歷史文化實地參觀考察項目，全部轉到線上。學校老師和博物館教育工作人員共同設計和規劃，有針對性的、符合加州「共同核心課程標準」(Common Core Standards)和其他相關教學標準的各類線上教育項目，補充和加強了課表課程。這些項目，還讓學生們在探究世界各國不同文化的同時，更好地理解和珍惜自己族裔的文化遺產。

寶爾博物館與學校合作的歷史文化實地參觀考察項目，面向從幼兒園至十二年級(K-12)的公立和私立學校，主要服務範圍是：洛杉磯縣、橙縣、河濱縣和聖地牙哥縣。這些縣的貧困生總數超過了50%，這是一個令人震驚的數據，因此，為了改變這一現象，一些像尼古拉斯捐贈基金(Nicholas Endowment)的資助機構，便為寶爾博物館提供資金，讓橙縣第一法案公立學校(Title 1)的貧困生能免費參加這個項目。

寶爾博物館很感謝尼古拉斯基金會慷慨捐助，將用此項資金擴大並加強其「走進藝術」的文化教育項目，包括每月一次的免費家庭節和與學校的合作項目。加上博物館因疫情關閉期間的「緊急救助資金」，尼古拉斯去年的捐助總額已達15萬美元。有了這筆至關重要的捐助資金，寶爾博物館就可以在2021年繼續為社區提供免費線上家庭節和虛擬學校教育項目。

寶爾博物館近期所有展覽和各類項目，可登錄 bowers.org觀看視頻。