我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英國政府估計：已有逾20%倫敦人有新冠病毒抗體

加州鬆綁居家避疫令 景區住宿重開 周末度假人超爆

記者李雪／洛杉磯報導
夏威夷、墨西哥等地度假受歡迎。不過中北加州開放後，加州民眾可以避免乘坐飛機，更加安全。（Jay提供）
夏威夷、墨西哥等地度假受歡迎。不過中北加州開放後，加州民眾可以避免乘坐飛機，更加安全。（Jay提供）

州長紐森（Gavin Newsom）1月25日鬆綁了全州的居家避疫令，喜慶在遵守防疫規定下重新開業的，除了不少餐飲娛樂業者以外，酒店業者也忙不迭地重新開放住宿餐旅業務。據旅遊業者反映，在「憋了一年」後民眾紛紛出遊，尤其剛剛開放的中加州等地的周末度假遊尤為受歡迎。而上周末剛開便去滑雪的華裔遊客表示，「沒見過滑雪場有這麼多人」。

冬季度假必不可少的滑雪勝地巨象山（Mammoth Mountain）和太浩湖（Lake Tahoe）與山區城鎮，上月25日也隨之重啟旅館住宿服務，不少南加旅客紛紛蜂擁展開滑雪之旅。

因為滑雪場本身未曾關閉，家住爾灣的劉先生早在重啟前就去巨象山滑雪了幾次，晚上則駕車去遠一些的小鎮找青年旅舍住宿。結果25日重開之後的周末（1月30日和31日），「人超爆，去了之後路上全是人」，「沒見過滑雪場有這麼多人，排著隊上山」。他早上乘坐第一班索道上山滑雪時等了40分鐘，「等得腿都疼了」。不過慶幸同去的朋友去年就預定住宿，所以價格沒變，若是臨時訂的話肯定很貴。不過熱愛滑雪的他無懼於可能不便宜的住宿費，表示這周準備再去，「這周沒下雪，估計（客流量）會正常一點」。

雖然1月25日政府就取消居家令，不過各大景區還花了幾天時間準備。例如死亡谷旅館約在上周五就已重開，約書亞樹國家公園的營地則在上周四重開。優勝美地的一些森林受到冬季暴風雨影響還在清理，有樹木倒下導致一些道路不通，不過一些酒店預計將在本周開放。

除了滑雪，其他吃喝騎馬等活動也紛紛展開。華裔旅遊業者Jay表示，「大家都憋不住了」，現在有人要去夏威夷、賭城，也有要去墨西哥旅遊的。但由於許多旅客還是比較害怕乘坐飛機，傾向於開車可以到達的地方。目前中加州一些度假村都通知開放，因此成為周末兩天度假首選。大多人都是換個優美環境，待在度假村吃喝、騎馬、戶外活動等。目前度假村除了Spa服務仍暫停以外，度假村裡的健身、泳池等都已在限制人數的情況下開放，

Jay表示，現在出去遊玩的大多是25至35歲的年輕人，上沒老下沒小自己住，倒也不怕病毒。年紀再大一點的客戶還是怕家人傳染，因此也不太敢出遊。

即使現在出遊的人比起疫情以前稍微少一些，不過他也表示，小的經濟型酒店雖然會便宜一些，但一分錢一分貨，現在好一點的住宿酒店其實不便宜。畢竟好的酒店更注重防疫，人力物力成本更高。不少酒店為了防疫，都是一個房間入住後，要空24小時才讓其他人入住。只不過可能會提供少許優惠，例如升級房間或送一些吃的，價格稍微便宜一點，但不會太多，「屬於本來消費不起的還是消費不起」。

不過想要出去玩又要放心，這個時候就不要太在意價格，選一個好的酒店，能比平時便宜20%至30%就不錯了，不要指望半價之類的。

除了度假村外，目前重開的公共景區包括所有州立公園的露營地，不過需要上reservecalifornia.com提前查詢。另外還有優勝美地國家公園的部分地區、死亡谷國家公園、約書亞樹國家公園、海峽群島國家公園，以及棕櫚泉（Palm Springs）的酒店行業也已復工，聖地亞哥動物園等也已開門迎客。

大量滑雪客正在排隊等待入場。（劉先生提供）
大量滑雪客正在排隊等待入場。（劉先生提供）

滑雪 防疫 加州

上一則

世說新聞／直擊全美最大接種站 疫苗副作用有哪些？

延伸閱讀

加州佬移居奧斯汀 損壞原生文化

加州佬移居奧斯汀 損壞原生文化
疫情曙光！加州新增病例數、住院率全面下降

疫情曙光！加州新增病例數、住院率全面下降
加州1月1.5萬人染疫亡 創單月新高 洛縣逾6400例死亡

加州1月1.5萬人染疫亡 創單月新高 洛縣逾6400例死亡
獨狼「OR-85」有伴了！新狼群現蹤北加州

獨狼「OR-85」有伴了！新狼群現蹤北加州
新冠病毒在加州以創紀錄速度殺人 疫情爆發1年逾4萬死

新冠病毒在加州以創紀錄速度殺人 疫情爆發1年逾4萬死
加州欠租援助計畫出台 低收入戶可申請

加州欠租援助計畫出台 低收入戶可申請

熱門新聞

台灣前第一家庭陳水扁與吳淑珍的親信黃芳彥（中）在加州爾灣市持槍自盡。（取自聯合新聞網）

陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡

2021-01-29 00:10
黃芳彥住處監視錄影留下他生前最後影像。（讀者提供）

舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

2021-01-28 17:49
黃芳彥選擇自殺的停車場。（記者高梓原／攝影）

世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？

2021-01-30 13:20
新冠疫苗的副作用比一般預防針強，但陳詩閔仍鼓勵民眾接種。（陳詩閔提供)

華裔打完第二劑新冠疫苗嚴重腹瀉「在馬桶上度過一天」

2021-01-27 23:07
橙縣南海岸醫學全球醫學中心的一名X光操作員，在接種第二劑輝瑞產（Pfizer）新冠疫苗後死亡。（Getty Images）

南加橙縣一名醫護人員 接種第二劑新冠疫苗後死亡

2021-01-27 13:31
黃芳彥（中）在南加州爾灣自殺，警方發現黃芳彥屍體時，也在車中找到一把槍。（取自聯合新聞網）

警：黃芳彥曾向家人透露自殺想法

2021-01-29 19:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示

世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示
FBI 死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷

FBI 死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷
中國網紅李子柒破金氏紀錄！YouTube最多訂閱量

中國網紅李子柒破金氏紀錄！YouTube最多訂閱量

台空姐機上喝醉 半裸做有氧運動 辯稱是「夢遊」

台空姐機上喝醉 半裸做有氧運動 辯稱是「夢遊」
綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令

綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令