加州鬆綁居家避疫令 景區住宿重開 周末度假人超爆

夏威夷、墨西哥等地度假受歡迎。不過中北加州開放後，加州民眾可以避免乘坐飛機，更加安全。（Jay提供）

州長紐森（Gavin Newsom）1月25日鬆綁了全州的居家避疫令，喜慶在遵守防疫 規定下重新開業的，除了不少餐飲娛樂業者以外，酒店業者也忙不迭地重新開放住宿餐旅業務。據旅遊業者反映，在「憋了一年」後民眾紛紛出遊，尤其剛剛開放的中加州 等地的周末度假遊尤為受歡迎。而上周末剛開便去滑雪 的華裔遊客表示，「沒見過滑雪場有這麼多人」。

冬季度假必不可少的滑雪勝地巨象山（Mammoth Mountain）和太浩湖（Lake Tahoe）與山區城鎮，上月25日也隨之重啟旅館住宿服務，不少南加旅客紛紛蜂擁展開滑雪之旅。

因為滑雪場本身未曾關閉，家住爾灣的劉先生早在重啟前就去巨象山滑雪了幾次，晚上則駕車去遠一些的小鎮找青年旅舍住宿。結果25日重開之後的周末（1月30日和31日），「人超爆，去了之後路上全是人」，「沒見過滑雪場有這麼多人，排著隊上山」。他早上乘坐第一班索道上山滑雪時等了40分鐘，「等得腿都疼了」。不過慶幸同去的朋友去年就預定住宿，所以價格沒變，若是臨時訂的話肯定很貴。不過熱愛滑雪的他無懼於可能不便宜的住宿費，表示這周準備再去，「這周沒下雪，估計（客流量）會正常一點」。

雖然1月25日政府就取消居家令，不過各大景區還花了幾天時間準備。例如死亡谷旅館約在上周五就已重開，約書亞樹國家公園的營地則在上周四重開。優勝美地的一些森林受到冬季暴風雨影響還在清理，有樹木倒下導致一些道路不通，不過一些酒店預計將在本周開放。

除了滑雪，其他吃喝騎馬等活動也紛紛展開。華裔旅遊業者Jay表示，「大家都憋不住了」，現在有人要去夏威夷、賭城，也有要去墨西哥旅遊的。但由於許多旅客還是比較害怕乘坐飛機，傾向於開車可以到達的地方。目前中加州一些度假村都通知開放，因此成為周末兩天度假首選。大多人都是換個優美環境，待在度假村吃喝、騎馬、戶外活動等。目前度假村除了Spa服務仍暫停以外，度假村裡的健身、泳池等都已在限制人數的情況下開放，

Jay表示，現在出去遊玩的大多是25至35歲的年輕人，上沒老下沒小自己住，倒也不怕病毒。年紀再大一點的客戶還是怕家人傳染，因此也不太敢出遊。

即使現在出遊的人比起疫情以前稍微少一些，不過他也表示，小的經濟型酒店雖然會便宜一些，但一分錢一分貨，現在好一點的住宿酒店其實不便宜。畢竟好的酒店更注重防疫，人力物力成本更高。不少酒店為了防疫，都是一個房間入住後，要空24小時才讓其他人入住。只不過可能會提供少許優惠，例如升級房間或送一些吃的，價格稍微便宜一點，但不會太多，「屬於本來消費不起的還是消費不起」。

不過想要出去玩又要放心，這個時候就不要太在意價格，選一個好的酒店，能比平時便宜20%至30%就不錯了，不要指望半價之類的。

除了度假村外，目前重開的公共景區包括所有州立公園的露營地，不過需要上reservecalifornia.com提前查詢。另外還有優勝美地國家公園的部分地區、死亡谷國家公園、約書亞樹國家公園、海峽群島國家公園，以及棕櫚泉（Palm Springs）的酒店行業也已復工，聖地亞哥動物園等也已開門迎客。