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美國首個大型機場 LAX實現100％無接觸身分驗證

記者丁曙／綜合報導
TSA官員使用非接觸式身份驗證技術，確認乘客是否訂購航班機票。（LAX提供）
TSA官員使用非接觸式身份驗證技術，確認乘客是否訂購航班機票。（LAX提供）

洛杉磯國際機場LAX）成為美國第一個在所有登機口安全檢查站提供無接觸式照片識別掃描儀的大型機場，進一步減少了聯邦運輸安全局（TSA）官員與旅客的面對面接觸，改善旅客體驗； 但18歲以下旅客仍需要提供電子或紙質登機證。

聯邦運輸安全局已經在LAX的每個安全檢查站使用「身份驗證技術」（Credential Authentication Technology ，CAT）。當旅客接近安全檢查站入口處時，TSA官員將要求他們將自己帶照片的身份證插入，或掃描到小型機器中。有了該項驗證技術，旅客無需將身份證件或登機牌交到TSA官員手中。

洛杉磯機場首席執行長Justin Erbacci指出，作為美國第一個在登機檢查站100％使用非接觸式身份證掃描儀的大型機場，LAX再次樹立了創新技術、無縫接軌和旅客健康體驗的標準。他感謝TSA為整個LAX帶來非接觸式身份證檢查技術，幫助乘客安全高效地旅行。

運輸安全局駐LAX安全總監Boyd Jeffries表示，「身份驗證技術」的使用免除了旅行者和TSA官員之間的面對面接觸。這種自助服務選項只是TSA維護旅行者保持健康、保持安全的眾多方式之一，在掃瞄過程中不會損害安全。

通過互聯網連接和身份證照片掃描，「身份驗證技術」可以實時在屏幕上確認旅客的身份，並驗證此人是否購買了該趟航班的機票。此前，運輸安全局在LAX部署30個檢查點，2月初又安裝50個技術裝置，使LAX成為美國第一個在每條通道的每個檢查站都使用「身份驗證技術」的機場。

但是，18歲以下未成年旅客，仍需向TSA官員提供電子或紙質登機證。此外，所有旅客在登機之前，仍需向航空公司辦理登機手續，以及在航空公司進口出示登機證。

目前，TSA已在全國125個機場部署1500多個CAT檢查站點。除了提供非接觸式體驗之外，該技術還增強了檢測欺詐性文件和已被篡改文件的能力。「身份驗證技術」可以對數千種身份證明驗證，包括美國護照、駕照和居民身份證以及外國護照等。

一位登機旅客將照片身份證插入讀卡器，安檢人員無須面對面檢驗身份證和登機卡。（LA...
一位登機旅客將照片身份證插入讀卡器，安檢人員無須面對面檢驗身份證和登機卡。（LAX提供）

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