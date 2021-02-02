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洛杉磯市議會通過擬替危險行業員工加時薪五元

洛杉磯訊
超市員工在疫情期間辛苦的工作。（檔案圖）
超市員工在疫情期間辛苦的工作。（檔案圖）

洛杉磯市議會2日一致投票通過一項擬議的緊急條例，將為大型雜貨店和藥房零售商員工提供每人每小時額外五元的補助，以作為疫情流行期間他們工作危險的補償。

市議會投票要求市律師準備該法令，首席立法分析師也在處理該提議潛在經濟影響及潛在的法律挑戰。

長堤最近頒布了一項緊急條例，為這些員工額外提供每小時四元的危險津貼，但加州雜貨商協會（California Grocers　Association）在法庭上對此提出質疑。此案將在2月19日舉行聽證會。

洛杉磯市法令將要求那些在全國範圍內擁有300名或更多員工，以及每個分店擁有十名或更多員工的雜貨店和藥房零售商，為員工提供額外五元的危險津貼。工資加到120個小時的非管理僱員的所有工資中。

市議會主席Nury Martinez和市議員Paul Koretz介紹此項動議時表示，這些雜貨店員工面臨的健康威脅不可能是誇大其詞，在當前激增感染案例的最新研究報告中，雜貨店工人呈陽性的機率要高五倍。

市議員普遍認為必須為這些人提供清晰和及時的補償。要求雇主在疫情期間為員工從事的危險工作提供危險賠償。

目前洛市至少26人或更多員工的企業，規定時薪是15元；少於26名員工的企業，時薪是14.25元。

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