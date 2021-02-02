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華醫熱心助人 疫苗施打中心待命「神救援」　

記者謝雨珊／洛杉磯報導
心臟科和內科華裔醫師葉國新上周在Pomona Fairflex疫苗施打中心擔任醫護志工。（葉國新提供）
心臟科和內科華裔醫師葉國新上周在Pomona Fairflex疫苗施打中心擔任醫護志工。（葉國新提供）

心臟科和內科華裔醫師葉國新（Thong Yeh）從醫超過40年，憑著助人為快樂之本的熱忱，平時熱衷於國際義診、擔任志工救助弱勢。而當新冠疫苗在洛杉磯縣開始施打，得知疫苗施打中心急需醫護人員，葉國新義不容辭上網註冊，抽空在中心當起志工，及時協助接種疫苗之後身體不適的民眾。

葉國新上周在Pomona Fairflex疫苗施打中心擔任醫護志工，他描述現場狀況時說，當天有不少人開著車前往中心施打疫苗，每人根據上網登記時間並出示證件，以確認施打疫苗的資格。現場共有六個通道，在接種疫苗前，護士均會事先詢問民眾，是否曾打過其他疫苗？一般打疫苗之後的反應為何？打完疫苗後，是否曾出現氣喘或過敏反應？如果一切都正常，民眾可順利接種疫苗。

葉國新說，民眾接種完疫苗後，將有志工根據個人身體狀況分別用紅牌及白牌劃分，並將寫有接種時間的顏色牌夾在雨刷上。紅牌代表打完疫苗曾有不適反應或身體狀況不佳；白牌代表身體狀況正常。為了確保民眾打針之後一切正常，白牌民眾需等候15分鐘、紅牌民眾需等候30分鐘，才可離開疫苗施打中心。

由於大眾都在車內等候，中心特派遣志工現場巡邏，以防有任何人因不適昏倒在車上。若民眾出現狀況，則由在旁「隨時待命」的醫生出面，這種角色與救生員有異曲同工之妙。葉國新指出，當天有20多位民眾需要醫護救援，發現多數民眾都是因為沒吃沒喝，又處於緊張狀態，施打完疫苗才有些頭暈。民眾若返家後繼續不適，他建議這些人最好盡快尋求家庭醫師幫助。有民眾稱，有醫師在場「神救援」，令人心安許多。

新冠疫苗在洛縣繼續擴大施打，現階段僅提供醫護人員及65歲或以上長者接種疫苗。一般民眾想打疫苗，仍得等上一陣子。葉國新表示，社區想群體免疫，必須至少有50%至70%以上群眾的體內有抗體，洛縣目前距離群體免疫還遠，按照現在的進度，恐怕打到年底都不見得打得完。而有些已符合施打資格的民眾甚至仍保有觀望心態，他呼籲大眾「能打疫苗就快打」，只要大部分民眾有抗體，恢復正常的日子就在不遠處。

洛縣各大疫苗施打中心仍缺乏具有執照的醫護人員。葉國新呼籲更多亞裔醫護人員加入志工行列，認為藉此不但可反饋社會，更能扭轉一些主流人士對亞裔「只愛享受好處」的偏見。未來若有機會，他將繼續擔任志工，為社區盡一份心力。

洛縣各大疫苗施打中心於1月19日至2月14日需要醫護人員，有興趣者可參考詳情www.publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/volunteertovaccinate/。

洛縣各大疫苗施打中心仍缺乏具有執照的醫護人員。（葉國新提供）
洛縣各大疫苗施打中心仍缺乏具有執照的醫護人員。（葉國新提供）
新冠疫苗在洛縣繼續擴大施打。（葉國新提供）
新冠疫苗在洛縣繼續擴大施打。（葉國新提供）

疫苗 洛縣 亞裔

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