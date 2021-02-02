我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國務院正式認定緬甸發生軍事政變 將暫停援助

拜登的中國政策智囊 鷹派老將與新世代中國通

聖地牙哥年輕有為的教師被槍殺　兇手作案動機不明

聖地牙哥訊
聖地牙哥一名教師被槍殺，社區發動募款。（取自募款網站）
聖地牙哥一名教師被槍殺，社區發動募款。（取自募款網站）

聖地牙哥日前發生槍擊案，一名30歲的聖地牙哥男子因涉嫌在北部公園（North Park）路邊槍殺一名天主教高中教師而被捕。涉案男子Jesse Milton Alvarez在周一晚在其位於Serra Mesa的住所被捕，目前押羈在聖地牙哥中央監獄，訂2月19日過堂。聖地牙哥教師被槍之後，社區發動募款。

聖地牙哥警局巡官Andra Brown表示，1日早7時左右發生槍擊案，警方接到舉報立即趕至現場，案發地點位於堪薩斯街（Kansas Street）4500街區的人行道，並發現37歲的Mario Ferrio中槍倒在路邊，受害者當場身亡。警方暫未透露涉案男子與受害人的關係，以及作案動機。

Fierro於2002年畢業於Carmel Valley中學，從2016年在該校擔任教師，教授社會科學，並擔任足球教練。聖地牙哥教區發言人Kevin Eckery表示，學校社區的每個人都為Fierro的傷亡表示哀悼。Fierro年輕且充滿活力，所有人都愛他。同時校方還為學生及教職員工提供悲痛諮詢。為了紀念Fierro，所有個人和在線課程都被取消，直至周四（4日）。

1日下午，Larry Himmel鄰居基金會（Larry Himmel Neighborhood Foundation）宣佈設立紀念基金，以便Fierro的家人能受益。截至2日上午，該基金已收到超過3萬元募款，目標是5萬元。捐贈可以訪問：https://www.classy.org/campaign/coach-fierro/c324198。

聖地牙哥 槍擊 足球

上一則

加州1月新冠肺炎死亡近1萬5000例　單月最多

下一則

洛杉磯市警局內部疫情嚴重引起恐慌 局長2日稱已好轉

延伸閱讀

美東連2天受暴風雪襲擊 賓州小鎮鄰居為鏟雪吵架槍殺3死

美東連2天受暴風雪襲擊 賓州小鎮鄰居為鏟雪吵架槍殺3死
聖地牙哥聖塔菲莊園 2300萬賣出

聖地牙哥聖塔菲莊園 2300萬賣出
聖地牙哥動物園8隻大猩猩 染疫康復

聖地牙哥動物園8隻大猩猩 染疫康復
聖地牙哥動物園 8大猩猩染疫後康復

聖地牙哥動物園 8大猩猩染疫後康復
加州設疫苗預約接種網站 擬在洛杉磯與聖地牙哥兩縣試行

加州設疫苗預約接種網站 擬在洛杉磯與聖地牙哥兩縣試行

女兒遭霸凌 父親理論遭槍殺

女兒遭霸凌 父親理論遭槍殺

熱門新聞

台灣前第一家庭陳水扁與吳淑珍的親信黃芳彥（中）在加州爾灣市持槍自盡。（取自聯合新聞網）

陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡

2021-01-29 00:10
黃芳彥住處監視錄影留下他生前最後影像。（讀者提供）

舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

2021-01-28 17:49
黃芳彥選擇自殺的停車場。（記者高梓原／攝影）

世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？

2021-01-30 13:20
新冠疫苗的副作用比一般預防針強，但陳詩閔仍鼓勵民眾接種。（陳詩閔提供)

華裔打完第二劑新冠疫苗嚴重腹瀉「在馬桶上度過一天」

2021-01-27 23:07
橙縣南海岸醫學全球醫學中心的一名X光操作員，在接種第二劑輝瑞產（Pfizer）新冠疫苗後死亡。（Getty Images）

南加橙縣一名醫護人員 接種第二劑新冠疫苗後死亡

2021-01-27 13:31
黃芳彥（中）在南加州爾灣自殺，警方發現黃芳彥屍體時，也在車中找到一把槍。（取自聯合新聞網）

警：黃芳彥曾向家人透露自殺想法

2021-01-29 19:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
共和黨提紓困支票調降至1000元 拜登會見10議員磋商

共和黨提紓困支票調降至1000元 拜登會見10議員磋商
布林肯：願接納香港難民 不排除加碼制裁北韓

布林肯：願接納香港難民 不排除加碼制裁北韓
黨內菁英不願與川普切割 共和黨掀出走潮

黨內菁英不願與川普切割 共和黨掀出走潮
德州9歲男童新冠檢測陽性 24小時內去世

德州9歲男童新冠檢測陽性 24小時內去世
美國達抗疫里程碑：疫苗接種人數超過確診病例

美國達抗疫里程碑：疫苗接種人數超過確診病例