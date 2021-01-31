第二輪PPP貸款申請截止日延後至3月31日 擴大申請資格

施啟祥會計師。（檔案照）

會計師施啟祥1月31日表示，目前尚不清楚2020年度的報稅 季是否會像去年那樣推遲，但疫情期間聯邦政府的幾個紓困法案，將對2020年度個人和公司的報稅都會有一定影響。第二輪PPP貸款 申請截止日，目前已延後至3月31日，且擴大了申請資格，包括501（c）（6）組織，和獲得第一輪PPP貸款且符合資格的企業，都可以申請。

北美華人會計師協會副監事長施啟祥，31日在北美華人會計師協會和國稅局主辦，世界日報協辦的新春稅務生活線上講座，主講「最新紓困法案介紹和2021報稅注意事項」，包括紓困法案進展、紓困金 （Economic Impact Payment）、重獲紓困金的稅收抵免、薪資保護計劃(Paycheck Protect Program）、雇員留置稅收抵免（Employee Retention Credit）以及2021報稅注意事項等。

個人報稅方面，聯邦政府頒發的紓困現金支票（Stimulus Checks），在聯邦層面和州層面都不要納稅，但領取到的各州發放的失業救濟金業救濟金（如加州一度代聯邦政府核發每周600元的失業救濟金）在聯邦層面需要納稅；不過各州對自己發放的失業救濟金徵稅情況不同，比如加州、新澤西、俄勒岡州、賓州和維吉尼亞州的失業救濟金都不徵州稅。

沒獲紓困現金支票，或者沒獲得全部紓困金額的個人，可以在2020年的納稅申請表上索取回復返還遞減稅金（Recovery Rebate Credit）。

公司報稅方面，根據聯邦Notice2020-32以及加州AB 1577，被豁免的PPP貸款，不算作公司應稅收入。2021年綜合撥款法案規定，用PPP豁免支付的費用，比如工資、租金、房屋貸款利息以及水電煤等費用，可算作工資的運營成本；通常企業的餐飲費用支出只能抵扣50%，新法則是企業在2020年12月31日之後以及2023年1月1日之前產生、由餐館提供的食物和飲料費用可全額抵扣。

第二輪PPP貸款申請資格包括已收到第一輪PPP貸款，且將要或已經將全部貸款用於授權用途；不超過300名員工的企業，且可證明在2019年至2020年可比期間，總收入至少減少25%，或者可以證明2020年全年總收入較2019年減少25%（需提供稅表）。對於大多數借款人而言，第二輪PPP最高貸款額是2019年或2020年平均每月工資成本的2.5倍，最高200萬元；對於住房和餐飲服務業借款人，為2019年或2020年平均每月工資成本的3.5倍，最高200萬元。申請人可在3月31日前，通過任何現有的SBA7（a）銀行，或者任何聯邦保險存托機構，聯邦保險的信用合作社，合格的非銀行貸方或農場信貸系統機構申請。

第二輪PPP也擴大了申請範圍，新增501（c）（6）組織，比如當地商會、勞工和貿易組織以及其他各種非盈利組織，能夠證明在不確定的經濟環境下獲取貸款是用來維持企業的持續經營。該項貸款可用於豁免的合格費用，包括工資、成本、員工佣金和小費、按揭貸款利息、租金、有租賃合約的水電費、財產損失成本、供應商費用、員工保護支出等。