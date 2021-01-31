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新冠病毒在加州以創紀錄速度殺人 加州死亡人數逾四萬

記者啟鉻／綜合報導
加州新冠肺炎死亡數跨過四萬例。（FOX11截圖）
加州新冠肺炎死亡數跨過四萬例。（FOX11截圖）

加州疫情爆發至今近一年來，雖然目前看各項數據有紓緩趨勢，但在醫院的新冠肺炎感染者及死亡者數量依舊維持高位。據約翰霍普金斯（Johns Hopkins）大學統計，過去一周平均每天死亡544例，30日（周六）加州死亡總數並跨過4萬例門檻，目前約4萬869例死亡，確診人數329萬7728例。

根據福斯電視台，加州自2020年10月中旬疫情惡化後死亡數急劇攀升。在過去二周，感染人數與入院病患雖然持續，但已經出現趨緩跡象。過去一周，死亡數增多，有逾3800例。記錄顯示，加州在前六個月時間才有1萬例死亡，再經過四個月死亡達到2萬例，而再僅僅過了五周，這個數字就達到3萬例，而後用了20天，死亡人數至4萬例。

從現在來看，只有紐約州的新冠肺炎感染者死亡人數高一些，達到約4萬3000例，但加州若以這個速度發展，死亡數將大大超過紐約州。

從疫情發生後加州表現來看，絕大部分時間成為抗疫榜樣。2020年3月，加州宣布全州範圍內居家避疫令，並有一些具體限制，限制令雖令業者不滿，但州府官員認為，如此強制避疫挽救了大家生命。雖然在2020年7月感染者數達高值後有所下降，但在秋季開始攀升。州長紐森鑑於疫情嚴峻，11月16日再次實施嚴格避疫政令，暫時停止重啟經濟，保持絕大多數公立學校關閉，禁止教會室內聚會，限制商店顧客數量。

但當時疫情在加州似乎接近失控，隨著感恩節、聖誕節及新年假日到來，公共衛生官員不得不警告民眾避免與家人或在室外聚會，防止感染數量持續增多。2020年12月初，鑑於加州新冠病毒感染人數急速增多，醫療系統不堪重負，州長紐森發布居家避疫令，將全州範圍分成五個區域。一旦當地ICU收納能力降低至15%，就要求更多商家關閉，減少消費人數。

佔全州人口98%的四個地區符合這個標準。尤其是南加州及San Joaquin Valley地區受疫情打擊更大。部分醫院利用走廊、食堂、醫院禮品店改造臨時病房。在洛杉磯，急救車需要等待數個小時，才能將患者送進醫院搶救。

加州 疫情 紐約州

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