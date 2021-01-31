加州反新冠疫苗者示威抗議 叫別人不要打針

州長紐森發推譴責示威者。（推特截圖）

加州官員31日紛紛譴責反疫苗 抗議者，這些抗議者30日迫使全美最大的疫苗施打中心之一、道奇 體育場的接種中心暫時關閉，導致數百名一直在排隊等候幾個小時的駕車者陷入困境。

因為數十名示威者聚集在道奇，洛杉磯市消防局30日下午2點左右關閉了體育場的入口，以防發生萬一。 參與抗議活動的人，包括反疫苗示威者和極右翼團體成員。一些遊行者舉著牌子譴責新冠（COVID-19）疫苗，並大喊大叫人們不要打疫苗。

民主黨州參議員潘君達(Richard Pan)也是兒科醫生，他在31日的一份聲明中說，這些極端分子試圖剝奪其他人打疫苗的自由，他們想擺脫這種可怕的流行病的影響。超過43萬美國 人死於新冠病毒，這一事實對這些示威者來說還遠遠不夠，因為他們反對一切為減緩這種疾病所做的努力，包括口罩、檢測、社交距離、接種疫苗。

道奇作為美國最大的疫苗接種中心之一，在30日下午3點之前重新開放。該地點通常在周一至週六的上午8點至晚上8點開放。週日照常關閉。

洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）的發言人Andrea Garcia表示，疫苗接種儘管中斷了55分鐘，但最後依然繼續進行。市府仍然致力於盡快和安全的給民眾接種疫苗。

警方說，沒有逮捕任何人。

現場一位民眾表示，這些示威者完全是錯誤的，他在星期六體育場大門臨時關閉前已等了一個小時。這些抗議者在告訴排隊的人們，新冠病毒不是真的，疫苗是真的和危險的。