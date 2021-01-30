我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彈劾案審理剩不到兩周 川普律師一一出走

拜登推15元最低時薪 共和黨反對 民主黨也有雜音

大陸及台灣資產國際化與進入美國保險信託或家族信託

記者李雪／洛杉磯報導
呂旭明主講「大陸及台灣資產國際化與進入美國保險信託或家族信託的永續傳承」。（視頻截圖）
呂旭明主講「大陸及台灣資產國際化與進入美國保險信託或家族信託的永續傳承」。（視頻截圖）

台灣安政勤資集團總裁呂旭明主講「大陸及台灣資產國際化與進入美國保險信託或家族信託的永續傳承」，總體來說，想要避免糾紛，又要生前處理好並且保護財產，在做跨境傳承時建議信託；如果受益人是美國人，最好是美國境內的信託。

財富傳承有五個方式，第一是直接贈與，大陸沒有贈與稅台灣有，但如果是台灣的稅務居民，大陸來的贈予也要扣稅。第二是繼承，避免糾紛需要生前遺囑，如果過世遺贈容易引發訴訟。第三則是通過保單來傳承，但是，持有人如果有雙重國籍需要向美國披露，否則可能違反肥咖條款。第四則是通過公益或私益基金會，但也要注意在台灣對公益基金會的管理非常嚴格。第五則是家族信託，如果雙重國籍的人，境外的信託無論是離岸還是台灣的信託，都需要披露扣稅問題，這種情況建議直接在美國設信託。

跨境財產要有一個啟動的動力。首先要整理目前財產的種類，無論是存款、理財產品、保單、房產、未上市股權還是上市股權等資產。緊接著考慮財產座落的地點，例如在大陸有外匯管制的問題，台灣匯款也有國稅局的個案調查，離岸雖然方便，但是現在香港局勢、新加坡的法令等限制。第三還要考慮目前財產持有的方式是實際所有權人持有、名義持有、境內投資公司持有，還是離岸控股公司持有。

在整理清楚這些信息後，則需要考慮如何傳承。基本架構是，如果直接贈與會有10%至20%稅率，通常會用離岸公司或離岸信託等將財產國際化。如果受益人是美國人需要適度規劃，通常數額比較小轉到美國個人，如果數額較大就考慮成立美國信託。

呂旭明主講「大陸及台灣資產國際化與進入美國保險信託或家族信託的永續傳承」。（視頻...
呂旭明主講「大陸及台灣資產國際化與進入美國保險信託或家族信託的永續傳承」。（視頻截圖）

美國 台灣 新加坡

上一則

報稅、查稅、萬萬稅 專家教你解謎

延伸閱讀

美新冠確診破2600萬例 加州最多 逼近330萬例

美新冠確診破2600萬例 加州最多 逼近330萬例
華美銀行推出數位化銀行產品和服務

華美銀行推出數位化銀行產品和服務
中國「時與勢站在我們這邊」 vs. 美國「戰略耐心」

中國「時與勢站在我們這邊」 vs. 美國「戰略耐心」
美情報官員警告 中國公司意圖借檢疫收集DNA

美情報官員警告 中國公司意圖借檢疫收集DNA
美新冠感染比3周前降3成 1/3人口或已免疫

美新冠感染比3周前降3成 1/3人口或已免疫
2.98%！台灣去年GDP增速超車大陸 近30年來首次

2.98%！台灣去年GDP增速超車大陸 近30年來首次

熱門新聞

台灣前第一家庭陳水扁與吳淑珍的親信黃芳彥（中）在加州爾灣市持槍自盡。（取自聯合新聞網）

陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡

2021-01-29 00:10
黃芳彥住處監視錄影留下他生前最後影像。（讀者提供）

舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

2021-01-28 17:49
黃芳彥選擇自殺的停車場。（記者高梓原／攝影）

世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？

2021-01-30 13:20
新冠疫苗的副作用比一般預防針強，但陳詩閔仍鼓勵民眾接種。（陳詩閔提供)

華裔打完第二劑新冠疫苗嚴重腹瀉「在馬桶上度過一天」

2021-01-27 23:07
橙縣南海岸醫學全球醫學中心的一名X光操作員，在接種第二劑輝瑞產（Pfizer）新冠疫苗後死亡。（Getty Images）

南加橙縣一名醫護人員 接種第二劑新冠疫苗後死亡

2021-01-27 13:31
LL和妹妹雙雙感染新冠病毒，隔離十多天後雙雙轉陰，目前已恢復活力去猛獁山滑雪。（LL提供）

不想浪費 華裔餐桌上這麼做 與姊妹雙染疫

2021-01-22 20:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？

世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？
紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災

紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災
華爾街大咖不是全繳械 散戶太晚入手 一夕致富美夢恐幻滅

華爾街大咖不是全繳械 散戶太晚入手 一夕致富美夢恐幻滅
Reddit百萬散戶轉移戰地？狗狗幣飆升逾800%

Reddit百萬散戶轉移戰地？狗狗幣飆升逾800%
「就是想撂倒別人」避險基金教父看GameStop ： 美難容異己氛圍加劇

「就是想撂倒別人」避險基金教父看GameStop ： 美難容異己氛圍加劇