大陸及台灣資產國際化與進入美國保險信託或家族信託

呂旭明主講「大陸及台灣資產國際化與進入美國保險信託或家族信託的永續傳承」。（視頻截圖）

台灣 安政勤資集團總裁呂旭明主講「大陸及台灣資產國際化與進入美國 保險信託或家族信託的永續傳承」，總體來說，想要避免糾紛，又要生前處理好並且保護財產，在做跨境傳承時建議信託；如果受益人是美國人，最好是美國境內的信託。

財富傳承有五個方式，第一是直接贈與，大陸沒有贈與稅台灣有，但如果是台灣的稅務居民，大陸來的贈予也要扣稅。第二是繼承，避免糾紛需要生前遺囑，如果過世遺贈容易引發訴訟。第三則是通過保單來傳承，但是，持有人如果有雙重國籍需要向美國披露，否則可能違反肥咖條款。第四則是通過公益或私益基金會，但也要注意在台灣對公益基金會的管理非常嚴格。第五則是家族信託，如果雙重國籍的人，境外的信託無論是離岸還是台灣的信託，都需要披露扣稅問題，這種情況建議直接在美國設信託。

跨境財產要有一個啟動的動力。首先要整理目前財產的種類，無論是存款、理財產品、保單、房產、未上市股權還是上市股權等資產。緊接著考慮財產座落的地點，例如在大陸有外匯管制的問題，台灣匯款也有國稅局的個案調查，離岸雖然方便，但是現在香港局勢、新加坡 的法令等限制。第三還要考慮目前財產持有的方式是實際所有權人持有、名義持有、境內投資公司持有，還是離岸控股公司持有。

在整理清楚這些信息後，則需要考慮如何傳承。基本架構是，如果直接贈與會有10%至20%稅率，通常會用離岸公司或離岸信託等將財產國際化。如果受益人是美國人需要適度規劃，通常數額比較小轉到美國個人，如果數額較大就考慮成立美國信託。